Нунций в Киеве прокомментировал слова Папы об Украине и России

Апостольский нунций на Украине монсеньор Висвальдас Кульбокас в интервью ватиканским медиа прокомментировал слова Папы Франциска, который на обратном пути из Бахрейна говорил о настоятельной необходимости положить конец войне, трудиться во имя мира и отказаться от торговли оружием. Передает русская служба Vatican News.

«Мне представляется очень важным подчеркнуть главное намерение Святейшего Отца, — сказал монсеньор Кульбокас. – Во-первых, — к какому адресату, к какой публике обращается Святейший Отец. Очевидно, что он обращается ко всем, но, например, ссылаясь на Достоевского, ссылаясь на русскую культуру, в своем сердце он, очевидно, стремился быть услышанным прежде всего россиянами. Второй аспект, который я нахожу очень значимым, — то, что Святейший Отец позиционирует себя как всецело независимый голос, поэтому он старался использовать слова, которыми показывает равную расположенность ко всем, — он повторил это слово –ʺрасположенностьʺ, — большое уважение, большую любовь, — тем самым говоря: я полностью против войны, потому что я независим. И здесь я хотел бы подчеркнуть третий аспект: Святейший Отец говорил не только как глава Католической Церкви, но здесь, говоря о мире, он делает это как человек, как тот, кто верует в загробную жизнь». Монсеньор В. Кульбокас подчеркнул, что «миссия Церкви и всех верующих, — сопровождать эти слова Св. Отца молитвой, чтобы слово не оказалось напрасным, но произвело плод».

Апостольский нунций отметил, что мир является главной потребностью для украинского народа, поскольку от него зависит наличие самого необходимого: хлеба, воды, света, отопления. Отвечая на вопрос о насущных потребностях, монсеньор Кульбокас сказал, что важной помощью был бы прием украинских детей за границей; кроме того, нужны автомобили для доставки продуктов в регионы, где даже производство хлеба стало затруднительным. Нужен также бензин и дизельное топливо.

Рассказывая об обстановке в Киеве, апостольский нунций подчеркнул, что в случае дальнейшего обострения гуманитарной ситуации пребывание в столице может стать «невыносимым», поскольку могут полностью остановиться гигиенические службы. Поэтому власти рассматривают гипотезу эвакуации жителей.

«Голос Папы, — продолжил нунций, — не может быть не услышан, потому что это очень ясный, близкий голос. Но я хочу подчеркнуть то, что мне говорят прежде всего матери и жены пленных. Они говорят: мы благодарны за это солидарное внимание, — у нас не много ориентиров, и среди этих немногих – Папа Франциск, которому мы можем доверить наши просьбы об освобождении пропавших без вести и тех, кто содержится – в разных условиях — в плену».