Новый том книги «История Римских Пап» представлен в Москве (+ ФОТО)

19 декабря в Москве прошла презентация четвертого тома книги кандидата философских наук Виталия Леонидовича Задворного «История Римских Пап», посвященного понтификам рубежа XI–XII вв., эпохи подъема и разрешения старых конфликтов.

Четвертый том, содержащий буллы и другие документы на латинском и русском языках, открывается описанием краткого и ничем не примечательного понтификата Иоанна XVII и заканчивается понтификатом Иннокентия III, который часто именуют апогеем средневекового папства. Главными вехами четвертого тома являются два понтификата: Григория VII, по имени которого была названа великая Григорианская реформа в Римско-Католической Церкви и понтификат Иннокентия III, с которым связано учреждение и победа этой реформы.

Открывая презентацию, её ведущий — епископ-номинант Штефан Липке SJ, который также являлся издателем и главным редактором книги, — представил автора книги Виталия Леонидовича Задворного и передал слово архиепископу-митрополиту Павлу Пецци.

Владыка Павел свое краткое выступление начал с вопроса: «Зачем российскому читателю книга об истории Римских Пап?». Он заметил, что «интерес к истории Римских Пап неслучаен и особенно актуален в настоящее время. Он не связан ни с политическими, ни с экономическими отношениями, в нем заложен глубокий религиозный смысл. Папа Римский – это символ свободы, он не связан ни с какими светскими властями. Его слушают даже те, кто с ним не согласен. Его голос – это голос свободных людей и свободной религии».

Далее архиепископ отметил, что об истории Римских Пап написано немало книг, начиная с «Liber Pontificali», составление которой было начато в VI в., до современного монументального ватиканского издания – трехтомной энциклопедии «Enciclopedia dei Papi», вышедшей в 2000 году. Отличием и новаторством «Истории Римских Пап» Виталия Задворного является, во-первых, то, что он приводит избранные тексты важных сочинений Римских Понтификов на латинском языке, либо их фрагменты с переводом на русский, что дает возможность русскому читателю познакомиться с папскими буллами и другими документами, а во-вторых, в этом труде прослеживаются связи Апостольского Престола с Россией, которые не прерывались до второй половины XIII века.

Представляя свою книгу, Виталий Задворный сказал, что «четвертый том охватывает двухвековой период упорной героической борьбы Римских Понтификов за реализацию Григорианской реформы, целью которой было обретение независимости от светской власти – «Libertas Ecclesias» и установление лидером всего западного христианского мира Папы Римского. Григорианская реформа во многом преобразила Римско-Католическую Церковь, сделав ее могущественной организацией средневекового мира».

В завершении своего выступления автор книги выразил особую признательность и благодарность епископу-номинанту Штефану Липке за помощь в переводе текстов на латинском языке, а также спонсорам Станиславу Мизуло и Владимиру Грансону за финансовую помощь в издании книги.

В заключительной части презентации ведущий о. Штефан, поблагодарив автора книги за уникальность его проекта, пожелал ему не останавливаться и продолжить работу над очередным томом «Истории Римских Пап». Затем у гостей была возможность задать интересующие их вопросы, приобрести третий и четвертый тома «Истории Римских Пап» и получить автограф автора.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве