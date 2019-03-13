Новый посол Армении в Ватикане подарил Папе Франциску вытканный сирийскими беженцами Папский герб и поблагодарил за провозглашение св. Григория Нарекаци Учителем Церкви

Папа Римский Франциск принял верительные грамоты нового посла Армении в Ватикане Карена Назаряна, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой армянский отдел телевидения Ватикана – «Телепаче — Армения».

Посол был назначен еще 28 декабря 2018 года, однако аудиенция с Папой и вручение верительных грамот состоялись в минувшую субботу, 9 марта. Карен Назарян с 2009 года являлся постоянным представителем Армении в ООН. С 2014 года он занимал пост замминистра иностранных дел Армении. «Телепаче – Армения» сообщает, что после официальной церемонии вручения грамот посол Назарян передал Папе Франциску символический подарок — Папский герб Ватикана, вытканный на шелке руками сирийских беженцев, получивших кров в Армении. Назарян, пользуясь случаем, поблагодарил Папу Франциска за решение провозгласить святого Григория Нарекаци учителем Церкви.

В тот же день, после встречи с Папой Франциском, посол Назарян встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. На встрече посол рассказал о нагорно-карабахском урегулировании, о проблемах христиан на Ближнем Востоке, вопросах сохранности их культурно-исторического наследия, а также о реформах в Армении. В ответ кардинал просил передать его теплые приветствия новому премьер-министру Армении Николу Пашиняну и пожелания плодотворной работы армянскому правительству.