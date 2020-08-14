Новый апостольский префект Улан-Батора встретился с Папой

12 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции новоназначенного апостольского префекта Улан-Батора епископа Джорджо Маренго, итальянца родом из Кунео, который уже нёс прежде своё служение в Монголии на протяжении 17 лет. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Принявший 8 августа епископскую хиротонию Маренго – который предпочитает, чтобы к нему по-прежнему обращались «отец», – в интервью Vatican News рассказал, что он сам просил о встрече со Святейшим Отцом, как только узнал о своём назначении: «При личной встрече, – пояснил он, – на человеческом и на духовном уровне возникает особое созвучие». Папа Франциск обратился к новому апостольскому префекту со словами ободрения для его миссии. Монсеньор Маренго отметил, что Папа «проявляет большой интерес ко всему, что происходит в Церкви, в том числе и там, где она небольшая, где она составляет меньшинство».

Малочисленность католической общины требует, чтобы епископ был близок к народу, посвящал свое время людям и выслушивал их. Именно так видит свою будущую миссию Преосвященный Маренго, который, если позволит эпидемиологическая обстановка, отправится в Монголию уже в сентябре. Иерарх считает, что, помимо заботы о небольшой пастве, необходимо уделять должное внимание взаимоотношениям с гражданскими властями, развивая сотрудничество. Необходимо также вести межрелигиозный диалог, особенно с буддистами, устанавливая со всеми братские отношения. «Межрелигиозный диалог, близость к бедным, к малым, к страдающим в обществе, где происходят стремительные перемены»: так новый апостольский префект Улан-Батора видит предстоящую миссию среди людей, которые – по словам иерарха – «однажды приняв веру, желают ее углубить как можно больше». Монгольский народ, считает Маренго, «может многое сказать и многое дать человечеству» в культурном и религиозном плане.