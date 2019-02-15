Новым кардиналом-камерленго стал Кевин Фаррелл

Папа Римский Франциск назначил новым камерленго Святой Римской Церкви кардинала Кевина Джозефа Фаррела, префекта дикастерии по делам мирян, семьи и жизни, сообщила 14 февраля пресс-служба Ватикана. Американский кардинал ирландского происхождения занял должность, остававшуюся вакантной с 5 июля прошлого года, когда скончался французский кардинал Жан-Луи Торан.

Кардинал Фаррелл стал первым главой новой дикастерии по делам мирян, семьи и жизни, созданной Франциском 15 августа 2016 года. Как говорится в уставе этого подразделения Римской курии, его задача – «отстаивание ценностей жизни, поддержка апостолата мирян, пастырского попечения о семье».

Слово «камерленго» происходит от итальянского «camerlingo» (камергер) и означает того, кто возглавляет Апостольскую Палату. Особая роль выпадает камерленго в тот период, когда папский престол становится вакантным в связи со смертью (или, как это было в 2013 году, ухода на покой) Папы Римского. В это время он является одновременно временно исполняющим обязанности суверена Святого Престола и суверенного главы города-государства Ватикан.

По традиции, кардинал-камерленго – в присутствии папского церемониймейстера и канцлера Папского дома – трижды ударяет серебряным молоточком усопшего Папу в лоб и трижды называет именем, данным ему при крещении, и просит откликнуться. После этого камерленго произносит сакраментальную формулу: «Папа действительно мертв», пишет «Википедия».

Также камерленго разламывает Перстень рыбака – папское кольцо и печать Папы. Именно камерленго запечатывает папские покои, уведомляет о кончине понтифика куриальных прелатов и декана Коллегии кардиналов и занимается приготовлениями к похоронам Папы и конклаву.

В период вакантного престола камерленго распоряжается материальными благами Святейшего Престола – в этом ему помогают три кардинала: первый среди кардиналов-епископов, он же декан Священной коллегии, первый среди кардиналов-священников и первый среди кардиналов-диаконов.

Во время конклава камерленго созывает заседания (так называемые конгрегации), на которых проходят выборы нового Папы.

После избрания понтифика камерленго надевает ему на палец новый Перстень рыбака и ведет его в папские покои, отдавая ключ от них. Как только новый Папа вступает в свои права, чрезвычайные полномочия камерленго заканчиваются.

Кевин Джозеф Фаррелл родился 2 сентября 1947 года в Дублине. Получил степень бакалавра искусств в университете Саламанки (Испания), затем степень магистра философии и лиценциата богословия Папского Григорианского университета в Риме. Также имеет ученые степени в области догматического и пастырского богословия Папского университета «Ангеликум» и степень магистра делового администрирования американского (MBA) Университета Нотр-Дам, пишет «Википедия».

Член ордена Легионеров Христа, Кевин Фаррелл был рукоположен во священника в Риме 24 декабря 1978 года. Некоторое время служил в Мексике. С 1984 году служил в США, в архиепархии Вашингтона, где занимал ряд административных постов. В 1995 был возведен в достоинство Почетного прелата Его Святейшества, а в 2001 стал генеральным викарием столичной архиепархии.

В декабре того же года Папа Иоанн Павел II назначил Фаррелла вспомогательным епископом Вашингтона. Хиротония состоялась 11 февраля 2002 года, ее возглавил кардинал Теодор Маккаррик. В марте 2007 был назначен епископом Далласа.

В августе 2016 года Папа Франциск назначил епископа Кевина Фаррела префектом вновь созданной Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни.

Родной брат кардинала Фаррелла, епископ Брайан Фаррелл, является секретарем Папского совета по содействию христианскому единству.



Источник: Благовест-инфо