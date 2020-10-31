В Новосибирске открыли монумент жертвам репрессий
Памятный знак будущего мемориала жертвам государственного террора и политических репрессий установили в Новосибирске.
Закладной камень будущего мемориала жертвам государственного террора открыли в Новосибирске. Акция прошла в Нарымском сквере 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий.
«В Москве и Новосибирске есть памятники Неизвестному Солдату, а что касается заключенных — могилы и места массовых захоронений неизвестны. Поэтому очень важно сохранить память об этих людях и сделать символическую могилу», — выступил на церемонии открытия глава новосибирского отделения «Мемориала» Александр Рудницкий.
По его словам, в мемориальный комплекс войдет установленный в Нарымском сквере в 2003 году «Камень скорби», привезенный из Сиблага в память жертв политических репрессий. Архитекторы разработают проект мемориала на конкурсной основе.
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