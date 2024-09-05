Новое исследование утверждает, что пятна крови на Туринской плащанице соответствуют пыткам Христа

Новое исследование утверждает, что пятна крови на Туринской плащанице соответствуют пыткам Христа

Сентябрь 05, 2024

Исследование итальянского ученого, изучавшего кровь на Туринской плащанице, утверждает, что пятна соответствуют пыткам и распятию Иисуса Христа, описанным в Евангелиях, передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

Джулио Фанти — профессор механических и термических измерений в Падуанском университете — утверждает, что макроскопический и микроскопический анализ пятен крови точно отражает «физические условия, относящиеся к Иисусу Христу», которые «соответствуют описанию Иисуса Христа в Святой Библии и, в частности, в четырех канонических Евангелиях».

Фанти является автором более 50 исследований Туринской плащаницы и также опубликовал книги на эту тему.

«», погребальная ткань, которую, как многие считают, использовали для обертывания тела Христа после Его смерти на кресте, была предметом значительных академических дебатов в последние несколько десятилетий, причем некоторые отстаивали ее подлинность, а другие утверждали, что это средневековая подделка.

Плащаница имеет отпечатки тела и лица человека в терновом венце и покрыта пятнами крови. Она хранится в часовне Святой Плащаницы в соборе города Турина, , где многие католики почитают ее как святую реликвию распятия Христа. Ватикан официально не комментирует вопрос её подлинности.

Согласно новому исследованию Фанти, пятна крови на боковой и передней части Плащаницы показывают, что кровь текла в трех разных направлениях: вертикально, когда тело находилось в вертикальном положении, наклонно под углом 45 градусов и горизонтально, когда труп лежал на боку.

Фонти утверждает, что «отдельные ручейки показывают внезапное изменение своего направления; вероятно, потоки крови текли, когда труп перемещали».

В исследовании добавляется, что три различных цвета крови предполагают три «различных типа крови», которые представляют собой «посмертное кровотечение» при перемещении тела, менее очевидные, которые, по-видимому, являются «предсмертными пятнами крови», которые, вероятно, появились, «когда Иисус был все еще пригвожден к кресту», и «вытеканиями сыворотки крови».

Исследователь добавляет, что пятна, по-видимому, показывают следы бичевания, соответствующие бичеванию у столба, и что количество крови соответствует количеству крови, которое могло бы возникнуть из ран, описанных в Евангелиях.

Кроме того, наночастицы, обнаруженные в крови, «распознанные как креатинин», соответствуют «очень тяжелым пыткам, которым подвергся Иисус», согласно исследованию. В нем также говорится, что «высокий уровень мочевины, предполагаемый» в некоторых образцах крови, «подразумевает почечную… дисфункцию или закупорку, что является состоянием, совместимым с интенсивным бичеванием… в области почек, вызывающим микроцитарную анемию».

«Эта микроцитарная анемия, также усиленная длительным голоданием, свидетельствует о том, что у Иисуса были чрезвычайные трудности с обменом кислорода, что, скорее всего, приводило к чрезвычайно затрудненному дыханию», — говорится в исследовании.

«Иисусу пришлось значительно увеличить частоту дыхания, — говорится в исследовании, — и, как следствие, увеличить частоту сердцебиения, что и стало причиной сердечного приступа как основной причины его смерти».

Роберт Шпитцер, священник-иезуит и президент Центра разума и веры Magis, сообщил, что «все эти указания [обнаруженные в исследовании Фанти] совпадают с распятием Иисуса Христа». Шпитцер является ярым сторонником подлинности Туринской плащаницы.

Шпитцер сказал, что креатинин в крови «обычно указывает на тяжелую политравму [серьезные травмы в нескольких местах]», добавив, что «кровь принадлежала человеку, перенесшему чрезвычайно тяжелую политравму».

«Человек, конечно, тоже с трудом дышал», — сказал Шпитцер, ссылаясь на результаты . — «Он подвергся настоящим пыткам. …Можно сказать, что он потерял огромное количество крови… особенно из-за порки — бичевания, которому он подвергался».

По словам Шпитцера, доказательства крови указывают на «уникальное распятие Иисуса на кресте». Защищая подлинность плащаницы, он сказал, что «средневековый фальсификатор» не мог предвидеть научные исследования ткани в 21 веке: «[Он] определенно не использовал бы сыворотку крови жертвы, которая получила тяжелую политравму».

Шпитцер также сослался на другие недавние исследования, чтобы защитить подлинность Туринской плащаницы, в частности – на анализ широкоугольного рентгеновского рассеяния 2022 года, опубликованный итальянскими исследователями в Национальном исследовательском совете в Бари. Группу исследователей возглавлял Либерато Де Каро.

Исследование использовало широкоугольное рентгеновское рассеяние для изучения естественного старения целлюлозы в образце Туринской плащаницы и определило, что возраст ткани должен быть около 2000 лет — что соответствует периоду земной жизни Иисуса Христа. Эти результаты противоречили известному исследованию радиоуглеродного датирования 1988 года, которое поместило возраст Туринской плащаницы в 13 или 14 век.

Шпитцер сообщил CNA, что рентгеновское рассеяние является «действительно идеальным тестом для датирования» и что оно «действительно добавляет достоверности другим полученным данным». Он также сослался на исследования, в которых анализируется ДНК пыльцы, заявив, что «Туринская плащаница» «должна была находиться на открытом воздухе в течение… как минимум трех-четырех столетий» в районе северной Иудеи и Иерусалима, чтобы учесть пыльцу местных растений.

Кроме того, Шпитцер раскритиковал исследование радиоуглеродного датирования 1988 года как ненадежное, утверждая, что загрязнение может повлиять на радиоуглеродное датирование, и что исследователи взяли материал только из небольшой части плащаницы, а не взяли несколько образцов из разных частей .

Он отметил, что Туринская плащаница была повреждена пожаром в 1500-х годах и восстановлена ​​с использованием материала той эпохи, и утверждал, что ткань, использованная в исследовании радиоуглеродного датирования, «определенно не та же самая, что льняная ткань, из которой сделана остальная часть плащаницы», а ткань, добавленная во время ремонта в Средние века.

Несмотря на публичные дебаты о ее подлинности, Туринская плащаница продолжает привлекать паломников со всего мира и остается предметом общественного интереса.

В прошлом месяце на Национальном евхаристическом конгрессе в Индианском конференц-центре в Индианаполисе Плащаница была представлена ​​в виде 14-футовой копии и высокотехнологичной образовательной выставки.

Плащаница также вновь оказалась в центре внимания общественности на прошлой неделе, когда New York Post опубликовала изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, призванное воссоздать лицо Иисуса Христа на основе отпечатка на Туринской плащанице. В 2022 году Музей Библии в Вашингтоне в течение пяти месяцев проводил выставку, посвященную Туринской плащанице.

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