Новое исследование утверждает, что пятна крови на Туринской плащанице соответствуют пыткам Христа

Исследование итальянского ученого, изучавшего кровь на Туринской плащанице, утверждает, что пятна соответствуют пыткам и распятию Иисуса Христа, описанным в Евангелиях, передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

Джулио Фанти — профессор механических и термических измерений в Падуанском университете — утверждает, что макроскопический и микроскопический анализ пятен крови точно отражает «физические условия, относящиеся к Иисусу Христу», которые «соответствуют описанию Иисуса Христа в Святой Библии и, в частности, в четырех канонических Евангелиях».

Фанти является автором более 50 исследований Туринской плащаницы и также опубликовал книги на эту тему.

«Туринская плащаница», погребальная ткань, которую, как многие считают, использовали для обертывания тела Христа после Его смерти на кресте, была предметом значительных академических дебатов в последние несколько десятилетий, причем некоторые отстаивали ее подлинность, а другие утверждали, что это средневековая подделка.

Плащаница имеет отпечатки тела и лица человека в терновом венце и покрыта пятнами крови. Она хранится в часовне Святой Плащаницы в соборе города Турина, Италия, где многие католики почитают ее как святую реликвию распятия Христа. Ватикан официально не комментирует вопрос её подлинности.

Согласно новому исследованию Фанти, пятна крови на боковой и передней части Плащаницы показывают, что кровь текла в трех разных направлениях: вертикально, когда тело находилось в вертикальном положении, наклонно под углом 45 градусов и горизонтально, когда труп лежал на боку.

Фонти утверждает, что «отдельные ручейки показывают внезапное изменение своего направления; вероятно, потоки крови текли, когда труп перемещали».

В исследовании добавляется, что три различных цвета крови предполагают три «различных типа крови», которые представляют собой «посмертное кровотечение» при перемещении тела, менее очевидные, которые, по-видимому, являются «предсмертными пятнами крови», которые, вероятно, появились, «когда Иисус был все еще пригвожден к кресту», и «вытеканиями сыворотки крови».

Исследователь добавляет, что пятна, по-видимому, показывают следы бичевания, соответствующие бичеванию у столба, и что количество крови соответствует количеству крови, которое могло бы возникнуть из ран, описанных в Евангелиях.

Кроме того, наночастицы, обнаруженные в крови, «распознанные как креатинин», соответствуют «очень тяжелым пыткам, которым подвергся Иисус», согласно исследованию. В нем также говорится, что «высокий уровень мочевины, предполагаемый» в некоторых образцах крови, «подразумевает почечную… дисфункцию или закупорку, что является состоянием, совместимым с интенсивным бичеванием… в области почек, вызывающим микроцитарную анемию».

«Эта микроцитарная анемия, также усиленная длительным голоданием, свидетельствует о том, что у Иисуса были чрезвычайные трудности с обменом кислорода, что, скорее всего, приводило к чрезвычайно затрудненному дыханию», — говорится в исследовании.

«Иисусу пришлось значительно увеличить частоту дыхания, — говорится в исследовании, — и, как следствие, увеличить частоту сердцебиения, что и стало причиной сердечного приступа как основной причины его смерти».

Роберт Шпитцер, священник-иезуит и президент Центра разума и веры Magis, сообщил, что «все эти указания [обнаруженные в исследовании Фанти] совпадают с распятием Иисуса Христа». Шпитцер является ярым сторонником подлинности Туринской плащаницы.

Шпитцер сказал, что креатинин в крови «обычно указывает на тяжелую политравму [серьезные травмы в нескольких местах]», добавив, что «кровь принадлежала человеку, перенесшему чрезвычайно тяжелую политравму».

«Человек, конечно, тоже с трудом дышал», — сказал Шпитцер, ссылаясь на результаты исследования. — «Он подвергся настоящим пыткам. …Можно сказать, что он потерял огромное количество крови… особенно из-за порки — бичевания, которому он подвергался».

По словам Шпитцера, доказательства крови указывают на «уникальное распятие Иисуса на кресте». Защищая подлинность плащаницы, он сказал, что «средневековый фальсификатор» не мог предвидеть научные исследования ткани в 21 веке: «[Он] определенно не использовал бы сыворотку крови жертвы, которая получила тяжелую политравму».

Шпитцер также сослался на другие недавние исследования, чтобы защитить подлинность Туринской плащаницы, в частности – на анализ широкоугольного рентгеновского рассеяния 2022 года, опубликованный итальянскими исследователями в Национальном исследовательском совете в Бари. Группу исследователей возглавлял Либерато Де Каро.

Исследование использовало широкоугольное рентгеновское рассеяние для изучения естественного старения целлюлозы в образце Туринской плащаницы и определило, что возраст ткани должен быть около 2000 лет — что соответствует периоду земной жизни Иисуса Христа. Эти результаты противоречили известному исследованию радиоуглеродного датирования 1988 года, которое поместило возраст Туринской плащаницы в 13 или 14 век.

Шпитцер сообщил CNA, что рентгеновское рассеяние является «действительно идеальным тестом для датирования» и что оно «действительно добавляет достоверности другим полученным данным». Он также сослался на исследования, в которых анализируется ДНК пыльцы, заявив, что «Туринская плащаница» «должна была находиться на открытом воздухе в течение… как минимум трех-четырех столетий» в районе северной Иудеи и Иерусалима, чтобы учесть пыльцу местных растений.

Кроме того, Шпитцер раскритиковал исследование радиоуглеродного датирования 1988 года как ненадежное, утверждая, что загрязнение может повлиять на радиоуглеродное датирование, и что исследователи взяли материал только из небольшой части плащаницы, а не взяли несколько образцов из разных частей реликвии.

Он отметил, что Туринская плащаница была повреждена пожаром в 1500-х годах и восстановлена ​​с использованием материала той эпохи, и утверждал, что ткань, использованная в исследовании радиоуглеродного датирования, «определенно не та же самая, что льняная ткань, из которой сделана остальная часть плащаницы», а ткань, добавленная во время ремонта в Средние века.

Несмотря на публичные дебаты о ее подлинности, Туринская плащаница продолжает привлекать паломников со всего мира и остается предметом общественного интереса.

В прошлом месяце на Национальном евхаристическом конгрессе в Индианском конференц-центре в Индианаполисе Плащаница была представлена ​​в виде 14-футовой копии и высокотехнологичной образовательной выставки.

Плащаница также вновь оказалась в центре внимания общественности на прошлой неделе, когда New York Post опубликовала изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, призванное воссоздать лицо Иисуса Христа на основе отпечатка на Туринской плащанице. В 2022 году Музей Библии в Вашингтоне в течение пяти месяцев проводил выставку, посвященную Туринской плащанице.