Новая миссия кардинала Краевского на Украине

Префект Дикастерии по благотворительной деятельности находится с новой гуманитарной миссией на Украине. Кардинал Конрад Краевский признался, что был глубоко взволнован известием об атаке боевых дронов на структуру Caritas-Spes во Львове в ночь на 19 сентября.

Речь идет о складском помещении, которое Дикастерия использовала для хранения продуктов и вещей, отправленных Папой Франциском населению, пострадавшему от конфликта. Здесь, например, хранились электрогенераторы для районов, наиболее изолированных из-за боевых действий. В местном отделении фонда Caritas сообщили, что склад и все, что в нем находилось, а это 300 тонн гуманитарной помощи, сравняли с землей. К счастью обошлось без жертв.

Есть и позитивные новости. Иерарх откроет во Львове приют для женщин и детей, построенный благодаря поддержке Папы Римского и многочисленных благотворителей. Управлять им будут сёстры-альбертинки.

«Матери-одиночки с детьми и бездомные женщины найдут здесь теплый прием в хорошо подготовленных помещениях. В этом заведении также предусмотрена столовая для малоимущих, где они смогут получить горячее питание и ощутить гостеприимство», — говорится в сообщении Департамента службы милосердия.

Папский элемозинарий также планирует посетить общины, принимающие беженцев, и поблагодарить «добровольцев и всех тех, кто помогает страждущим и нуждающимся людям, находящимся вдали от своих домов».



Источник: Vatican News