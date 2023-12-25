Ночная Месса Рождества Христова в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

В воскресенье 24 декабря, когда часы Кафедрального собора Преображения Господня пробили десять часов вечера, в главном католическом храме Новосибирска началось богослужение великого торжества Боговоплощения — Ночная Месса Рождества Христова.

Вообще говоря, Навечерие Рождества должно начинаться в полночь. Именно так это вот уже много лет бывает в окормляемом отцами-францисканцами приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы в левобережной части Новосибирска. Однако в приходе Кафедрального собора эта же Месса всегда начиналась всё-таки раньше – лишь немного позднее обычного вечернего богослужения – чтобы дать возможность верным, живущим в разных концах мегаполиса, вернуться после окончания службы домой и продолжить встречать приходящего в мир Младенца Иисуса теперь уже за семейным праздничным столом. Но, начиная с прошлого года, было решено приблизить хотя бы окончание торжественной службы к полуночи.

Главную рождественскую Мессу в Столице Сибири традиционно возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт, которому сослужили настоятель прихода Кафедрального собора о. Григорий Федосеев, представитель общины Неокатехуменального пути о. Давид Трухильо Регаладо и священник для католиков византийского обряда о. Илья Астапов.

В праздничном богослужении также приняли участие воспитанники Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге от Преображенской епархии.

В начале Литургии Правящий Архиерей совершил обязательный обряд освящения Яслей и поместил в них фигурку Младенца Иисуса. А настоятель Кафедрального собора пропел «Провозглашение Рождества» — этот ритуал построен по аналогии с пасхальным Exultet.

В прозвучавшем после чтения Евангелия духовном размышлении настоятель прихода отец Григорий Федосеев поделился размышлениями, раскрывающими уникальную значимость события Боговоплощения.

«Он пришёл в этот мир не для того чтобы нас пугать, но в этом Младенце великая сила! Такая Сила, что даже тогда, когда мы будем предстоять в вечности пред Ликом Господа и созерцать Его силу и славу, даже тогда не сможем увидеть всю ту мощь святости и любви Божией, которая снизошла на Землю в Этом Младенце! Что нам делать? Нам остаётся только в восхищении преклониться и с благоговением вознести к Богу молитву: Господи, ради меня Ты пришёл, и я благодарю Тебя за это. Твоя любовь наполнила Вселенную и открыла моё сердце, наполнив меня верой. И я благодарю Тебя за это! Этот Младенец рос и свидетельствовал, говорил о Своей Любви и совершил Искупительную Жертву для спасения моей души, благодарю Тебя за это! Нам стоит эту Ночь превратить в благодарение, чтоб только сердце каждым своим ударом, каждым толчком перекачиваемой крови взывало к Небесам: благодарю, благодарю, благодарю! Благодарю за то, что милость Твоя явилась в этот мир!»…

А в финале богослужения Отец Епископ по сложившейся традиции поздравил народ Божий со Светлым Праздником Рождества Христова, выразив всем верующим и всем народам самое актуальное и заветное пожелание сегодняшнего времени: «Я особенно хочу пожелать, чтобы Младенец Иисус имел бы какое-то воздействие на нас. Один святой сказал: если Иисус Христос не родится в нашем сердце, то напрасно Он родился и в Вифлееме. И я хочу всем нам пожелать, чтобы в это Рождественское время Он возродился бы в нашем сердце. У нас в храме, как и в любой католической церкви, всегда на Рождество стоят Ясли. Я очень советую вам использовать это время, чтобы здесь помолиться. А если кто-то долгое время не может сюда приходить, то это можно сделать и дома, и в любом месте: в Духе прийти в Вифлеем, вместе с пастушками, и поклониться Спасителю мира, поклониться родившемуся Сыну Божьему Иисусу Христу. Как советует святой Игнатий Лойола по своему собственному примеру – представ пред Младенцем Иисусом, подумать о том и спросить себя: что сделал Этот Младенец ради меня? И коротко можно вспомнить, что Иисус Христос родился вот уже более 2000 лет назад, сошёл с Небес, поменял Свой Небесный Дом, Дом Отца Небесного, на эту землю, эту юдоль слёз и печали. Здесь Он страдал и потом умер на Кресте. Это всё Он сделал ради меня. И св. Игнатий далее предлагает задать себе ещё один вопрос: а что я сделал для Этого Младенца, для Сына Божьего? И в испытании совести мы увидим, как мало до сих пор сделали. Но у нас есть ещё время: пока мы двигаемся, живем, всегда есть время и возможность что-то сделать ради Этого Младенца, Который нас так возлюбил, что отдал Свою жизнь. А что Он хочет? Когда Вы будете молиться, то увидите, чего Он хочет от нас. Вспомните сегодняшнее Евангелие, когда Ангелы воспели над Вифлеемскими полями: Слава в вышних Богу, и на земле мир. Прославлять Бога и всё делать для того, чтобы на земле был мир – это первое, что произошло после рождения Иисуса Христа. Об этом будем молиться, и к этому будем стремиться каждый день, пока не воцарится мир».



В завершение Владыка преподал народу Божию своё особое архипастырское благословение для торжественного вступления в период начинающегося Рождественского времени.



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