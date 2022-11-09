«Парадокс нищеты, которая обогащает». Послание Папы Франциска на VI Всемирный день бедных

«Парадокс нищеты, которая обогащает». Послание Папы Франциска на VI Всемирный день бедных

Ноябрь 09, 2022

«Иисус Христос обнищал ради вас» (ср. 2 Кор 8,9): такова тема Шестого всемирного дня бедных, который будет отмечаться 13 ноября. 14 июня было обнародовано послание Папы Франциска, приуроченное к этому дню. Передает русская служба Vatican News.

«Иисус Христос… обнищал ради вас»: с такими словами апостол Павел обращается к первым христианам Коринфа, чтобы обосновать их по отношению к нуждающимся братьям. , пишет Папа, — это «здоровая провокация» для того, чтобы подумать о нашем образе жизни перед лицом многочисленных проявлений бедности.

Всего несколько месяцев назад мир начал преодолевать пандемию, появились знаки восстановления экономики, которое могло принести облегчение миллионам людей, обедневших после потери работы, — и вот, «появилось новое бедствие».

В Шестой всемирный день бедных Святейший Отец обращается с призывом «не отрывать взгляда от Иисуса, Который ʺбудучи нищим, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетоюʺ». Папа поясняет, что в общине Коринф, к которой обращается апостол Павел, было утрачено первоначальное рвение в помощи бедным, и сравнивает это с нынешней ситуацией: в последние годы многие страны открыли свои двери для приема миллионов беженцев с Ближнего Востока, из Центральной Африки, с Украины.

«Однако, чем дольше идет конфликт, тем тяжелее его последствия. Принимающим странам все труднее обеспечивать непрерывную помощь; семьи и общины начинают ощущать бремя ситуации, выходящей за рамки чрезвычайности. Это и есть тот момент, когда нельзя уступать и нужно обновить первоначальную мотивацию. То, что мы начали, должно быть приведено к завершению с той же самой ответственностью».

По сути, пишет далее Папа, солидарность означает «делиться тем малым, что у нас есть, с теми, у кого нет ничего, чтобы никто не страдал». Святейший Отец упоминает о странах, где в последние десятилетия произошел значительный рост благосостояния и был достигнут стабильный уровень жизни. Речь идет о «позитивных плодах частной инициативы и законов, поддерживающих экономический рост, в сочетании с конкретным поощрением семейной политики и социальной ответственностью».

Продолжая анализировать текст Второго к Коринфянам, из которого взята тема для Всемирного дня бедных, Папа подчеркивает, что выбор Христа – «обнищать ради нас», — это «благодать», и только принимая эту благодать мы можем последовательно и деятельно выражать нашу веру. Перед лицом бедных не нужна «риторика»: необходимо «засучить рукава и практиковать нашу веру посредством прямого участия, которое нельзя возлагать на других». Однако нередко можно встретить христиан, безразличных к бедным: они слишком привязаны к деньгам и неправильно распоряжаются своим имуществом. Это проявление «слабой веры и вялой, близорукой надежды», отмечает и добавляет, что проблема не в деньгах как таковых: они являются частью повседневной жизни людей и общественных отношений. Дело не в деньгах, но в той ценности, какую мы им придаем.

Папа пишет о парадоксе: существует «нищета, которая нас обогащает»:

«Настоящее богатство не заключается в накоплении ʺсокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадутʺ (Мф 6,19), но во взаимной любви, побуждающей носить бремена друг друга, так чтобы никто не был оставлен или исключен. <…> Послание Иисуса показывает нам путь, чтобы мы поняли: существует бедность, унижающая и убивающая, и существует другая бедность — Его бедность, которая освобождает и умиротворяет».

Бедность, которая убивает, — это «порождение несправедливости, эксплуатации, насилия и неравенства в распределении ресурсов. Эта бедность ведет к отчаянию, лишат будущего, навязывая безвыходную и бесперспективную «культуру отбросов». В этом случае единственным законом становится подсчет прибыли, и ничто не мешает логике использования людей, которые превращаются в средства. Тогда не существует ни справедливой зарплаты труда, ни продолжительности трудовой недели; создаются новые формы рабства, в которое попадают люди, не имеющие альтернативы для выживания.

Бедность же, которая освобождает, — это «ответственный выбор» в пользу «самого необходимого». Лишенные этой свободы люди никогда не удовлетворены тем, что имеют: такие люди «должны быть направлены к малым, слабым, бедным», — встреча с ними поможет понять, что в жизни главное и чего никто не сможет отнять: настоящая, безвозмездная любовь.

Таким образом, пишет в заключительной части послания Папа Франциск, если мы хотим, чтобы жизнь победила над смертью, как Иисус победил на Кресте, нужно следовать по Его пути: с любовью делиться своей жизнью, разделять хлеб с братьями и сестрами, начиная с самых последних, с тех, кому не хватает необходимого, – чтобы «достичь равенства, чтобы бедные были освобождены от нищеты, а богатые – от тщеславия».

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