«Парадокс нищеты, которая обогащает». Послание Папы Франциска на VI Всемирный день бедных

«Иисус Христос обнищал ради вас» (ср. 2 Кор 8,9): такова тема Шестого всемирного дня бедных, который будет отмечаться 13 ноября. 14 июня было обнародовано послание Папы Франциска, приуроченное к этому дню. Передает русская служба Vatican News.

«Иисус Христос… обнищал ради вас»: с такими словами апостол Павел обращается к первым христианам Коринфа, чтобы обосновать их солидарность по отношению к нуждающимся братьям. Всемирный день бедных, пишет Папа, — это «здоровая провокация» для того, чтобы подумать о нашем образе жизни перед лицом многочисленных проявлений бедности.

Всего несколько месяцев назад мир начал преодолевать пандемию, появились знаки восстановления экономики, которое могло принести облегчение миллионам людей, обедневших после потери работы, — и вот, «появилось новое бедствие».

В Шестой всемирный день бедных Святейший Отец обращается с призывом «не отрывать взгляда от Иисуса, Который ʺбудучи нищим, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетоюʺ». Папа поясняет, что в общине Коринф, к которой обращается апостол Павел, было утрачено первоначальное рвение в помощи бедным, и сравнивает это с нынешней ситуацией: в последние годы многие страны открыли свои двери для приема миллионов беженцев с Ближнего Востока, из Центральной Африки, с Украины.

«Однако, чем дольше идет конфликт, тем тяжелее его последствия. Принимающим странам все труднее обеспечивать непрерывную помощь; семьи и общины начинают ощущать бремя ситуации, выходящей за рамки чрезвычайности. Это и есть тот момент, когда нельзя уступать и нужно обновить первоначальную мотивацию. То, что мы начали, должно быть приведено к завершению с той же самой ответственностью».

По сути, пишет далее Папа, солидарность означает «делиться тем малым, что у нас есть, с теми, у кого нет ничего, чтобы никто не страдал». Святейший Отец упоминает о странах, где в последние десятилетия произошел значительный рост благосостояния и был достигнут стабильный уровень жизни. Речь идет о «позитивных плодах частной инициативы и законов, поддерживающих экономический рост, в сочетании с конкретным поощрением семейной политики и социальной ответственностью».

Продолжая анализировать текст Второго послания к Коринфянам, из которого взята тема для Всемирного дня бедных, Папа подчеркивает, что выбор Христа – «обнищать ради нас», — это «благодать», и только принимая эту благодать мы можем последовательно и деятельно выражать нашу веру. Перед лицом бедных не нужна «риторика»: необходимо «засучить рукава и практиковать нашу веру посредством прямого участия, которое нельзя возлагать на других». Однако нередко можно встретить христиан, безразличных к бедным: они слишком привязаны к деньгам и неправильно распоряжаются своим имуществом. Это проявление «слабой веры и вялой, близорукой надежды», отмечает Папа Франциск и добавляет, что проблема не в деньгах как таковых: они являются частью повседневной жизни людей и общественных отношений. Дело не в деньгах, но в той ценности, какую мы им придаем.

Папа пишет о парадоксе: существует «нищета, которая нас обогащает»:

«Настоящее богатство не заключается в накоплении ʺсокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадутʺ (Мф 6,19), но во взаимной любви, побуждающей носить бремена друг друга, так чтобы никто не был оставлен или исключен. <…> Послание Иисуса показывает нам путь, чтобы мы поняли: существует бедность, унижающая и убивающая, и существует другая бедность — Его бедность, которая освобождает и умиротворяет».

Бедность, которая убивает, — это «порождение несправедливости, эксплуатации, насилия и неравенства в распределении ресурсов. Эта бедность ведет к отчаянию, лишат будущего, навязывая безвыходную и бесперспективную «культуру отбросов». В этом случае единственным законом становится подсчет прибыли, и ничто не мешает логике использования людей, которые превращаются в средства. Тогда не существует ни справедливой зарплаты труда, ни продолжительности трудовой недели; создаются новые формы рабства, в которое попадают люди, не имеющие альтернативы для выживания.

Бедность же, которая освобождает, — это «ответственный выбор» в пользу «самого необходимого». Лишенные этой свободы люди никогда не удовлетворены тем, что имеют: такие люди «должны быть направлены к малым, слабым, бедным», — встреча с ними поможет понять, что в жизни главное и чего никто не сможет отнять: настоящая, безвозмездная любовь.

Таким образом, пишет в заключительной части послания Папа Франциск, если мы хотим, чтобы жизнь победила над смертью, как Иисус победил на Кресте, нужно следовать по Его пути: с любовью делиться своей жизнью, разделять хлеб с братьями и сестрами, начиная с самых последних, с тех, кому не хватает необходимого, – чтобы «достичь равенства, чтобы бедные были освобождены от нищеты, а богатые – от тщеславия».