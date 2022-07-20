Нигерийские священники объявили пост, чтобы спасти свою страну

Неделю назад нигерийские католические священники объявили время сугубого поста и молитвы в надежде улучшить ситуацию с безопасностью в своей стране. Пока же ситуация в Нигерии ухудшается с каждым днем. Столкнувшись с пассивностью властей, исламские террористические организации продолжают наращивать свое влияние. С начала года в этой африканской стране было похищено не менее 18 священников, в том числе пятеро в первую неделю июля, трое из которых были убиты, пишет Vatican News.

В связи со сложившейся ситуацией нигерийские епископы выступили с заявлением, в котором отмечают, что правительство подвело своих граждан, не выполнив свой самый важный долг по их защите. «Всей нации уже ясно, что государство разваливается на глазах. Самым печальным признаком этого является то, что храмы регулярно грабят и сжигают, а христиан похищают и убивают. Священники, выполняя свое обычное служение, стали главной мишенью в Нигерии», — говорится в заявлении епископата.

Эпицентр антихристианского насилия находится в штате Борно, где Боко Харам остается крупнейшей террористической организацией в регионе, граничащем с Чадом и Нигером. За последнее десятилетие от рук джихадистов там погибло более 35 тысяч человек. Между тем именно в епархии Борно недавно был рукоположен первый за 56 лет вспомогательный епископ. На церемонии присутствовал нигерийский епископат и около 200 священников. «Это явный знак для наших мучителей, что нас не запугать», — написали иерархи.

Христиан в Нигерии окружает смесь исламского экстремизма, этнической и религиозной вражды, диктаторской паранойи, организованной преступности и коррупции. Большинство актов насилия в отношении мирных жителей, особенно христиан, происходят на севере и совершаются различными террористическими группировками, не только Боко Харам, но и боевиками ИГИЛ в Западной Африке, пастухами фулани и просто вооруженными бандитами. Совершаются убийства, пытки, изнасилования, грабеж, уничтожаются сельскохозяйственные угодия.

В последние годы значительно увеличилось количество похищений с целью получения выкупа. Христиан насильно лишают земли и средств к существованию. Многие люди становятся внутренне перемещенными лицами или беженцами. Христиане в северной Нигерии, особенно в штатах, где действуют законы шариата, сталкиваются с дискриминацией, становясь гражданами второго сорта. Христиане, обращенные из ислама, также сталкиваются с неприятием со стороны своих семей, давлением с целью заставить их отказаться от христианства и часто с физическим насилием. В последние годы насилие распространилось на южные штаты, что лишь усилило в обществе чувство безнаказанности и беззащитности.

Президент Мохаммаду Бухари все чаще назначает мусульман на высшие государственные посты, что мешает христианам, пострадавшим от нарушений прав человека, публично высказываться и отстаивать свои права. Религиозная дискриминация происходит на фоне изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды, которые гонят пастухов фулани и их скот на юг, создавая конфликт между пастухами и фермерами. Также во время угрозы терактов христианская община лишена помощи сил безопасности, которые подчиняются федеральному командованию.