Неожиданный визит Папы Льва XIV в святилище Матери Доброго совета в Дженаццано (+ ФОТО)

Вечером 10 мая Папа Лев XIV в частном порядке посетил богородичное святилище Матери Доброго совета в городке Дженаццано, недалеко от Рима. В 1903 году Папа Лев XIII возвёл этот храм в достоинство малой базилики. Сообщает русская служба Vatican News.

В святилище, о котором заботятся монахи Ордена св. Августина, хранится древний чудотворный образ Пресвятой Девы Марии, привезённый из Шкодера (Албания). Перед ним молились Римские Папы Иоанн XXIII и Иоанн Павел II. Будучи кардиналом, Дженаццано посетил и будущий Папа Лев XIV: 25 апреля прошлого года он возглавил Святую Мессу по случаю праздника Матери Доброго совета. В своей проповеди тогдашний кардинал Превост выразил глубокую преданность Богородице, призвав верующих вдохновляться её примером в стремлении к миру и примирению.

Сегодня у святилища его встретила ликующая толпа из сотен местных жителей, многие выкрикивали его имя, а близлежащие улочки постепенно наполнялись. Войдя в церковь, Святейший Отец тепло приветствовал собратьев по ордену и вознёс молитвы – сначала у алтаря, а затем перед чудотворным образом Богородицы. Вместе с собравшимися он прочёл молитву св. Папы Иоанна Павла II к Матери Доброго совета.

После совместной молитвы «Радуйся, Мария» и пения гимна «Славься, Царица», Папа обратился к верующим:

«Я очень хотел побывать здесь в первые дни нового служения, доверенного мне Церковью, чтобы нести дальше эту миссию как Преемник Петра».

Вспоминая свой визит после избрания генеральным приором Ордена св. Августина и личный выбор посвятить жизнь Церкви, Папа вновь выразил упование на Матерь Доброго совета – «спутницу мудрости и света». Епископ Рима призвал верующих исполнять просьбу, с которую Богородица обратилась к служителям в день брака в Кане: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2,5).

После молитвы в храме Папа в частном порядке побеседовал с монашеской общиной, а затем вышел к порталу базилики. Приветствуя паломников, особенно собравшуюся молодёжь, Святейший Отец призвал их следовать за Иисусом по примеру Марии, а затем преподал апостольское благословение.