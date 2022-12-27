Немецкий Росток готовится принять участников Европейской встречи общины Тэзе

Немецкий город Росток готовится к началу очередной встречи европейской молодежи, которую организует экуменическая община Тэзе. Как сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Cath-Info, в портовый город на севере Германии съедутся около 5000 молодых христиан. Встреча, 45-я по счету, пройдет с 28 декабря по 1 января и ознаменует возобновление традиции, прерванной пандемией.

Касаясь предстоящей встречи, настоятель общины Тэзе брат Алоис Лёзер, в частности, сказал: «Мы рады, что жители Ростока и окрестностей смогут встретиться с молодежью со всей Европы. Будучи разными, мы можем стать знаком доверия и мира внутри церкви и за ее пределами. Это паломничество доверия, которое коснется нашего сердца и поможет двигаться вперед в нашем пути к миру».

Община Тэзе проводит такие мероприятия с 1978 года – тогда в Париже собралось 15 000 человек. Самыми представительными были встречи в Вене (1992) и Париже (1994) – на каждую из них съехалось более 100 000 участников.

Последняя встреча «в режиме оффлайн» состоялась в 2019-2020 году во Вроцлаве. 43-я встреча, которая должна была состояться в Турине, сначала была перенесена на год, а потом прошла в режиме онлайн. Встреча 2020-2021 года состоялась, но братья не покидали Тэзе, а желающие также могли присоединиться к ним в онлайн-режиме.

Ставшая знаменитой на весь мир экуменическая община была основана швейцарским протестантом Роже Шютцем (1915-2005) в бургундской деревушке Тэзе в 1940 году. В 1960-е годы в Тэзе стали приезжать многочисленные молодые люди из Европы, а позже – и других частей света.