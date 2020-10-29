Немецкие католические епископы приедут в Ватикан для консультаций

Префект Конгрегации по делам духовенства, кардинал Беньямино Стелла пригласил в Рим представителей немецкого епископата. Темой консультаций станет так называемый «Синодальный путь». Отметим, что, как явствует из коммюнике пресс-секретаря Конференции епископов Германии Матиаса Коппа, объединяющий мирян «Центральный комитет немецких католиков», выступающий одним из соучредителей «Синодального пути» на встречу в Рим приглашен не был.

Напомним, что указанная инициатива Католической Церкви в Германии вызвала ответную реакцию Ватиканской конгрегации в форме инструкции под заглавием «Пастырское обращение приходской общины на службе у евангелизаторской миссии Церкви», опубликованной 20 июля 2020 г. В последние же дни состоялся обмен письмами между председателем Конференции епископов Германи епископом Георгом Бетцингом и префектом Конгрегации по делам духовенства, в которых затрагивались поднятые в инструкции темы. Они же, видимо, окажутся в центре обсуждения на предстоящих беседах в Риме.

В Ватиканской инструкции, в частности, сформулированы замечания относительно деятельности приходских Пастырского и Экономического советов, которым в последние десятилетия в католической среде Германии отводится весьма значительная роль. Конгрегация по делам духовенства настаивает, что эти Советы обязательно должны возглавляться настоятелем прихода, а их решения могут иметь лишь характер рекомендаций. Это не бюрократические органы, облеченные властью администрирования. Их главная задача – содействие «культуре солидарной ответственности, управленческой прозрачности и удовлетворению текущих нужд общины», а также поиск и изучение практических предложений в области пастырских и благотворительных инициатив прихода в согласии с общей направленностью деятельности епархии. В одном из своих интервью кардинал Стелла решительно отверг обвинения в том, будто инструкция излишне обременяет священников административными функциями: напротив, документ имеет целью предостеречь от видения прихода как просто некого «учреждения культа». Кроме того, в инструкции подчеркнуто, что ни миряне, ни монашествующие (как и их группы) не могут возглавлять приход. Его настоятелем может быть исключительно священник.

В Германии указанный документ столкнулся с неоднозначной реакцией. Некоторые епископы назвали его «неадекватным сложившейся ситуации и ретроградным», в то время как другие иерархи выразили признательность Святому Престолу, отметив, что инструкция четко определяет миссионерское призвание Церкви. В ответ на жесткую критику, кардинал-префект заявил, что будет рад встретиться с представителями немецкого епископата, чтобы развеять их сомнения и ответить на их возражения.

По материалам Vatican News