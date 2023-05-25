«Не один»: в Ватикане пройдёт всемирная встреча

10 июня на площади Святого Петра – и одновременно на восьми других площадях по всему миру – пройдет всемирная встреча, посвящённая общечеловеческому братству, под названием «Не один» (#NotAlone). На ватиканской площади будет присутствовать Папа Франциск, тридцать лауреатов Нобелевской премии и тысячи молодых людей со всего мира, сообщает Vatican News.

Согласно официальному коммюнике, эта инициатива, вдохновлённая энцикликой Fratelli tutti, привлечёт многих людей к совместному продвижению культуры братства и мира, диалога и прощения, к преодолению одиночества и маргинализации.

По этому случаю на ватиканскую площадь прибудут семьи, представители церковных и светских ассоциаций, а также те, кто сегодня вынужден жить на окраинах общества, – начиная от самых бедных и бездомных, мигрантов, жертв насилия и торговли людьми. Юноши и девушки из разных стран мира возьмутся за руки у колоннады Бернини, архитектурного символа материнского объятия Церкви.

Всемирная встреча, задуманная как «процесс и опыт созидания братства», пройдёт в два этапа: утром некоторые группы соберутся для обмена опытом, который будет обобщён во второй половине дня. В частности, нобелевские лауреаты встретятся друг с другом и с представителями научных, культурных, юридических и международных организаций, а затем подготовят документ по конкретным шагам в направлении человеческого братства. Этот текст будет представлен Папе Франциску и всем людям доброй воли, которые откликнутся на призыв к созиданию социальной дружбы, братства, справедливости и мира. Благодаря меморандуму о взаимопонимании между Ватиканом с итальянским министерством образования, на встрече будут представлены работы, осуществлённые школами Италии на тему братства.