«Не бойтесь терять структуры, главное – верность». Аудиенция Папы двум женским монашеским конгрегациям (+ ФОТО)

6 июня Папа дал частную аудиенцию двум женским монашеским конгрегациям, которые в эти дни проводят генеральный капитул. Передает русская служба Vatican News.

Выразив радость по поводу того, что сестры решили встретиться с Преемником святого Петра, подтвердив тем самым свое обязательство служения Богу и Церкви, Папа Франциск отметил, что две конгрегации объединяет не только эпоха – обе они были основаны в XIX веке, — но и главная характеристика: служение.

Первую конгрегацию – Сестер святого Феликса Канталисского (фелицианок) основала в Варшаве София Камилла Трушковская. Это было военное время, и сестры оказывали помощь всем раненым, к какому бы фронту они ни принадлежали. За это их обвинили в предательстве, и их деятельность была запрещена властями. Позднее конгрегация возродилась – об этом, подчеркнул Папа, позаботилось Божественное провидение, возможно, и благодаря отважной жертве сестер. Общины распространились по всему миру, начиная с Америки, где фелицианки заботятся о польских иммигрантах. История конгрегации, сказал Папа, побуждает сестер «не бояться утратить опоры структур и институтов, лишь бы оставаться верными любви».

В ту же самую эпоху в Савоне молодая итальянка Бенедетта Росселло основала конгрегацию Дочерей Богородицы милосердия для помощи беднякам, женщинам и детям. Несмотря на бедность Бенедетта отказалась от перспективы богатой наследницы ради того, чтобы ответить на зов Господа. Ее девизом было «Сердце – к Богу, руки – к труду». Девушка начала этот новый путь, имея в распоряжении «скромные, но мощные средства»: распятие, статуэтку Девы Марии — Матери милосердия и пять лир. Папа поделился с сестрами личным воспоминанием: в школе, опекаемой одной из общин Дочерей Богородицы милосердия в Буэнос-Айресе, Папа принял первые Таинства. Святейший Отец поблагодарил монахинь, добавив, что его сегодняшнее служение в Церкви – это также и плод добра, полученного от сестер в детстве.