Назначен новый секретарь Конгрегации по канонизации святых

В понедельник 18 января в Ватикане было объявлено, что Папа Франциск назначил епископа Фабио Фабене, прежде занимавшего пост заместителя секретаря Синода епископов, секретарем Конгрегации по канонизации святых. Напомним, что префектом этого ведомства Папа Франциск в октябре прошлого года назначил епископа Марчелло Семераро, которого в конце ноября возвел в кардинальское достоинство.

Новоназначенный секретарь Конгрегации по канонизации святых родился в 1959 году в Риме, учился в Папской региональной семинарии в Витербо и в 1984 году был рукоположен в священники. Он защитил докторат по каноническому праву в Папском Латеранском университете, а с 1998 года работал в Римской Курии, сначала в Конгрегации по делам епископов, а впоследствии и в секретариате Коллегии кардиналов. В 2014 году Папа Франциск назначил его заместителем секретаря Синода епископов.

По материалам Vatican News