Архиепископ Адриан Юзеф Гальбас стал новым митрополитом Варшавским

Папа Франциск принял 4 ноября отставку архиепископа-митрополита Варшавского, 74-летнего кардинала Казимежа Ныча. Его преемником назначен 56-летний архиепископ Катовицкий Адриан Юзеф Гальбас, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Catch.ch.

Адриан Юзеф Гальбас родился 26 января 1968 г. в Бытоме на юге Польши. В 1987-м поступил в новициат ордена паллотинов (конгрегации, основанной св. Викентием Паллотти в 1846 г.), в 1994-м был рукоположен во священника. Имеет степень доктора пастырского богословия. В 2003–2011 гг. служил на приходе в Познани, в 2011–2019 гг. был провинциалом паллотинов в Польше.

В декабре 2019 года Папа Франциск назначил Гальбаса вспомогательным епископом города Элк. В январе 2020-го состоялась его епископская хиротония, которую возглавил архиепископ Элкский Ежи Мазур (в 1998–1999 гг. он был вспомогательным епископом Апостольской администратуры Азиатской части России, в 1999–2002 гг. – апостольским администратором Восточной Сибири, а с февраля 2002-го по апрель 2003-го – ординарем епархии Святого Иосифа в Иркутске).

В декабре 2021 г. Гальбас был назначен архиепископом коадъютором Катовицким, а в мае 2023-го стал ординарием Катовицкого архидиоцеза.

Архиепископ Гальбас принимает активное участие в молодежном служении и проектах новой евангелизации.

Его предшественник на Варшавской кафедре кардинал Ныч подал прошение об отставке еще в 2023 г., когда ему было 73 года (по канонам епископы должны подавать такие прошения в 75 лет). Покидая столичную кафедру, он остается кардиналом выборщиком до наступления 80 лет и сможет принять участие в конклаве, если таковой состоится в ближайшие шесть лет.

Варшавская архиепархия относится к католическим церковным областям, наиболее обеспеченным клириками. При населении в 1,5 млн человек здесь служат почти 800 священников.