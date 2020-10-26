Епископ Оливье де Жерме назначен новым архиепископом Лиона

Папа Римский Франциск принял 22 октября решение о замещении Лионской кафедры, которая оставалась вакантной после отставки кардинала Филиппа Барбарена, принятой 6 марта.

Новым архиепископом Лионским, также носящим почетный титул примаса Галлии, стал малоизвестный во Франции прелат – 60-летний Оливье де Жерме, возглавлявший до сих пор епархию корсиканской столицы Аяччо.

Оливье Жак Мари Сертен де Жерме де Сирфонтен родился 18 сентября 2020 года во французском городе Тур, пишет французская Википедия. Он стал третьим из пяти детей дивизионного генерала, командора ордена Почетного легиона Кристиана де Жерме.

В 1983 году, проучившись в престижной военной академии Сен-Сир, молодой человек стал офицером воздушно-десантных войск. В составе 1-го полка гусар-парашютистов он участвовал в операциях в Чаде, Центральноафриканской Республике и Ираке. Как впоследствии вспоминал епископ де Жерме, тягу к духовности он ощутил в ходе общения с жителями Сахары.

Почувствовав в 1990 году призвание к священству, молодой офицер демобилизовался из армии и на следующий год поступил в семинарию в городе Парэ-ле-Моньяль. Впоследствии он продолжил духовное образование в Тулузе и Риме.

17 мая 1998 года Оливье был рукоположен во священника, служил в Тулузской архиепархии. В 1999 году он стал лиценциатом моральной теологии в Папском институте Иоанна Павла II в Риме.

В 2012 году о. де Жерме был назначен епископом Аяччо.

Предшественник де Жерме на Лионской кафедре, кардинал Филипп Барбарен, еще в начале 2019 года подал прошение об отставке после того как суд Лиона приговорил его к шести месяцам условного заключения за сокрытие фактов педофилии в его епархии. Папа Франциск тогда отказался принять отставку. В январе 2020 года суд оправдал кардинала, но Барбарен заявил, что все равно не чувствует себя в праве продолжить служение. 6 марта этого года понтифик принял повторное прошение об отставке.

Скандал в Лионской епархии разгорелся после того, как стали известны факты домогательства ее клирика Бернара Прейна́ к несовершеннолетним мальчикам. В июле 2019 года церковный суд лишил Прейна́ прав клирика, в марте 2020 светский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Новому архиепископу предстоит непростая задача вернуть доверие к Церкви, пошатнувшееся вследствие педофильского скандала.

Торжественное вступление Оливье де Жерме на Лионскую кафедру состоится в воскресенье, 20 декабря, в кафедральном соборе св. Иоанна Крестителя.



Источник: Благовест-инфо