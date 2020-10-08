«Наука и выживание»: в Папской академии наук обсуждают COVID-19

Папа Франциск обратился со специальным посланием к участникам пленарной сессии Папской академии наук, которая проходит с 7 по 9 октября на тему «Наука и выживание».

Речь идет о вкладе науки в преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19: ученые обсуждают взаимосвязь между здоровьем людей и здоровьем планеты; клинические испытания вакцины от коронавируса; последствия инфекции для сердечно-сосудистой системы; доступ к терапии для бедных. Несколько докладов посвящены профилактике туберкулеза в эпоху COVID-19.

Обращаясь к участникам пленарной сессии, Папа отмечает, что пандемия выявила фальшивые ориентиры человечества и неспособность разных стран к сотрудничеству. Кроме того, вирус затронул не только человека и его здоровье, но и всю социальную, экономическую и духовную ткань общества, парализуя человеческие отношения, труд, производство и торговлю и даже духовные практики. Во многих регионах мира, констатирует Папа, дети не могут вернуться в школу, а это в свою очередь повышает риск различных злоупотреблений, использования детского труда, а также риск голодания.

«Неспособность видеть лицо человека и отношение к другим людям как к потенциальным носителям вируса – это чудовищная метафора глобального общественного кризиса, который должен волновать всех, кому небезразлично будущее человечества».

Упоминая о вакцине – одной из тем пленарной сессии, — Папа подчеркивает, что следует обеспечить доступ к ним независимо от дохода, всегда начиная с самых последних.

Наконец, Святейший Отец затрагивает еще одну тему обсуждений ученых, а именно риска, что источником аналогичных сценариев могут стать передовые лаборатории физики и биологии. В этом контексте велика ответственность политиков, призванных остановить не только производство ядерных вооружений, но и биологического оружия, несущего в себе мощный разрушительный потенциал.

Ольга Сакун

Источник: Vatican News