Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла постриг, сообщила актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале. Она поздравила коллегу с этим событием.

Сейчас советской и российской актрисе театра и кино Екатерине Васильевой 76 лет. Её сын — протоиерей Димитрий Рощин — служит настоятелем в московском храме Святителя Николая на Трех Горах. Он рассказал РИА Новости, что мать ушла в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь.

Екатерина Васильева поступила во ВГИК в 1962 году. После его окончания сразу была принята в труппу Московского драматического театра им. Ермоловой, в котором прослужила до 1970 года. Затем перешла работать в театр «Современник», на сцене которого она выступала до 1973 года. После этого служила во МХАТе (до 1987 года).

Известность в кино пришла к Васильевой в 70-е годы, когда она снялась в «Соломенной шляпке» и «Бумбараше». Одни из самых популярных фильмов с ее участием – «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Чародеи». Снималась также в сериалах «Королева Марго» и «Участок». Всего в фильмографии актрисы более 200 картин.

В 1993 году Екатерина Васильева оставила сцену и стала послушницей в Толгском монастыре Ярославской епархии РПЦ. Позже стало известно, что она служит в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках казначеем.

В 1996-м актриса вернулась в кинематограф, но стала более избирательно относиться к выбору ролей и спрашивала разрешения на сьемки у своего духовника.

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Троице-Одигитриевский ставропигиальный (то есть подчиненный непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси) женский монастырь, или же Зосимова пустынь, расположен в поселении Новофедоровское в составе Троицкого административного округа Москвы. Он был основан в 1826 году преподобным Зосимой (Верховским) как женская монашеская община и получил статус монастыря в 1856 году. В мае 1929-го его закрыли, а в 1999-ом возродили как подворье московского Новодевичьего монастыря. В 2000 году, когда основатель монастыря схимонах Зосима был прославлен в лике святых, монастырь стал самостоятельной обителью А через 12 лет его перевели в каноническое подчинение Патриарха Московского и всея Руси.