Накануне Рождества велосипедисты из команды Ватикана посетили больных детей

Велосипедисты папской команды Athletica Vaticana посетили детей, госпитализированных в центр паллиативной помощи Ватикана в районе Пассаскура.

14 спортсменов отправились на велосипедах с площади Святого Петра. Они преодолели 35 километров, чтобы передать любовь и близость Святейшего Отца маленьким пациентам клиники и их семьям, поделиться с ними улыбками и рождественскими подарками, сообщает Vatican News.

Посещение самых маленьких и наиболее нуждающихся во внимании и нежности стало подарком и самому Папе Франциску, отметившему 17 декабря 2022 года свое 86-летие. В одном из последних интервью он признался, что больше всего любит делиться добротой с детьми и стариками.

Спортсмены начали свой путь с «молитвы велосипедиста», а затем просили у Пресвятой Богородицы милости для понтифика и мира для всего мира, ведь война становится еще более бесчеловечной, если смотреть на нее глазами детей.

Паллиативный центр ватиканской больницы «Бамбино Джезу» был открыт в марте 2022 года. Он расположен в пятиэтажном здании на морском побережье под Римом (район Пассаскуро, недалеко от города Фьюмичино). На его территории, которая занимает около 11 000 квадратных метров, расположен большой парк, который тянется до самого пляжа, доступного для инвалидных колясок и носилок. В парке есть детские и спортивные площадки и большая цитрусовая роща. Он рассчитан на всю семью маленьких пациентов центра, включая братьев и сестер.