Начиная с ближайшего воскресенья, возобновляется чтение Папой полуденной молитвы Angelus в физическом присутствии верных

В ближайшее воскресенье, 7 февраля с.г., Папа Франциск прочтет полуденную молитву «Ангел Господень» из открытого окна Апостольского дворца и сделает это вместе с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра. Перед тем, начиная с 20 декабря, молитва Angelus, проводилась при закрытом окне в режиме телетрансляции из библиотеки Апостольского дворца, что было связано с мерами предосторожности в условиях нового обострения пандемии коронавируса. Ранее в том же режиме проводилась полуденная молитва Angelus и Regina Caeli с 8 марта по 24 мая.

По материалам Vatican News