Начался Апостольский визит Святейшего Отца в Португалию (ФОТО)

2 августа Папа Франциск начал 42-й международный апостольский визит: в 8 часов самолёт Airbus A320 NEO авиакомпании ITA Airways со Святейшим Отцом на борту вылетел из римского аэропорта Фьюмичино и взял курс на Лиссабон. Сообщает русская служба Vatican News.

В день вылета, перед тем как покинуть Дом Святой Марфы и отправиться в аэропорт, Папа встретился с группой из пятнадцати человек, в которую также входили бабушки и дедушки со своими внуками.

Кроме того, среди гостей были «несколько юношей и девушек, которые проживают в реабилитационной общине и поэтому не могут принять участие во Всемирном дне молодёжи», сообщает Зал печати Ватикана, уточняя, что на встрече присутствовал префект Департамента милосердия кардинал Конрад Краевский.

«Эта встреча, а также недавний Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей подчёркивает связь между поколениями, которые могут поддерживать друг друга и учиться друг у друга».

Полёт Папы Франциска продлится 3 часа 10 минут: в 10 часов по местному времени Святейший Отец прибудет в лиссабонский аэропорт, где его встретят апостольский нунций монсеньор Иво Скаполо и президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза. В VIP-зале аэропорта состоится знакомство португальской и ватиканской делегаций.

Следующим мероприятием станет официальная приветственная церемония и встреча Епископа Рима с гражданскими властями и представителями общественных организаций в Национальном дворце Белен. В этот же день Папа совершит богослужение Вечерни вместе с португальским духовенством, монашествующими, семинаристами и пастырскими работниками. Служба пройдет в монастыре иеронимитов в предместье Лиссабона Белен.

Международная поездка Епископ Рима продлится до 6 августа и будет тесно связана с 37-м Всемирным днём молодёжи.