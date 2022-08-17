На Торжество Успения Преосвященный Иосиф Верт принял участие в праздничной Мессе в г. Ингольштадт (Германия)

На Торжество Успения Преосвященный Иосиф Верт принял участие в праздничной Мессе в г. Ингольштадт (Германия)

Август 17, 2022

В понедельник 15-го августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, Ординарий Преображенской епархии Владыка принял участие в торжественной Мессе во втором по величине городе Верхней Баварии (после Мюнхена) — Ингольштадте.

Богослужение прошло в самом большом храме города, в котором торжество Успения является престольным праздником (его освящение состоялось в 1408 году). Во время Литургии звучала волнующая музыка из «Spatzenmesse» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Мюнстерхора и его музыкантов.

Перед тем как уделить в конце службы своё епископское благословение, Владыка призвал верующих горячо молиться о мире между Россией и Украиной.

Епископ Иосиф Верт находится на юге Германии в рамках своего отпуска. В немецком Ингольштадте проживают многие его родственники. К тому же более 10% населения этого динамически развивающегося города выехали из бывшего СССР.


Свящ. Александр Деппершмидт по материалам газеты «Дунайский Курьер» (Donaukurier)

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