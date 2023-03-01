На Святой Земле должен преобладать диалог, заявил Папа Франциск

На Святой Земле должен преобладать диалог, заявил Папа Франциск

Март 01, 2023

в поисках мира, вместо того, чтобы разжигать ненависть и мстить, призвал вести палестинцев и израильтян Папа Римский Франциск во время традиционного воскресного обращения к верующим на площади Святого Петра в Риме. Об этом пишет rossaprimavera.ru со ссылкой на UCA News.

После чтения молитвы , которую слушали около 20 тыс. человек Папа особым образом помолился за тех, кто на Святой Земле, чтобы «найти путь братства и мира с помощью международного сообщества».

Израильские и палестинские власти опубликовали совместное заявление по этому поводу 26 февраля после встречи в Акабе, , на которой впервые за несколько лет собрались главы служб безопасности обеих стран, а также высокопоставленные официальные лица США, Египта и Иордании.

В заявлении обе стороны подтвердили необходимость «деэскалации на местах» для предотвращения дальнейшего насилия, и обязался приостановить возведение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан в течение следующих четырех месяцев. Расширение поселений является основным источником напряженности для палестинцев, добивающихся создания независимого государства на Западном берегу и в секторе Газа.

также выразил обеспокоенность недавними террористическими атаками в , где исламские экстремисты взяли на себя ответственность за убийство более 70 солдат и захват пяти заложников в результате нападения на военный конвой 24 февраля.

В первое воскресенье Великого поста понтифик размышлял о дневном чтении Евангелия от Матфея, в котором дьявол искушает Иисуса Христа в пустыне. Он объяснил, что Иисус не поддается попыткам дьявола искушать его и вместо этого отвечает словом Божьим.

«Вы не спорите с дьяволом, — сказал Папа, — вы не ведете диалог с дьяволом».

Святейший Отец призвал христиан держать Писание в центре своей жизни, чтобы обращаться к нему в моменты искушения, как это делал Иисус.

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