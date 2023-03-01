На Святой Земле должен преобладать диалог, заявил Папа Франциск

Диалог в поисках мира, вместо того, чтобы разжигать ненависть и мстить, призвал вести палестинцев и израильтян Папа Римский Франциск во время традиционного воскресного обращения к верующим на площади Святого Петра в Риме. Об этом пишет rossaprimavera.ru со ссылкой на UCA News.

После чтения молитвы Angelus, которую слушали около 20 тыс. человек Папа особым образом помолился за тех, кто на Святой Земле, чтобы «найти путь братства и мира с помощью международного сообщества».

Израильские и палестинские власти опубликовали совместное заявление по этому поводу 26 февраля после встречи в Акабе, Иордания, на которой впервые за несколько лет собрались главы служб безопасности обеих стран, а также высокопоставленные официальные лица США, Египта и Иордании.

В заявлении обе стороны подтвердили необходимость «деэскалации на местах» для предотвращения дальнейшего насилия, и Израиль обязался приостановить возведение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан в течение следующих четырех месяцев. Расширение поселений является основным источником напряженности для палестинцев, добивающихся создания независимого государства на Западном берегу и в секторе Газа.

Папа Франциск также выразил обеспокоенность недавними террористическими атаками в Буркина-Фасо, где исламские экстремисты взяли на себя ответственность за убийство более 70 солдат и захват пяти заложников в результате нападения на военный конвой 24 февраля.

В первое воскресенье Великого поста понтифик размышлял о дневном чтении Евангелия от Матфея, в котором дьявол искушает Иисуса Христа в пустыне. Он объяснил, что Иисус не поддается попыткам дьявола искушать его и вместо этого отвечает словом Божьим.

«Вы не спорите с дьяволом, — сказал Папа, — вы не ведете диалог с дьяволом».

Святейший Отец призвал христиан держать Писание в центре своей жизни, чтобы обращаться к нему в моменты искушения, как это делал Иисус.