Встреча Паролина и Лаврова в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН

22 сентября в Нью-Йорке «на полях» общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Стороны отметили продуктивное развитие российско-ватиканского диалога, в том числе на высоком и высшем уровнях, как по межгосударственной, так и межцерковной линии. Также были затронуты ряд актуальных вопросов двустороннего и международного взаимодействия, сообщается на сайте МИД РФ.

А накануне, 21 сентября, государственный секретарь Ватикана выступил на десятом заседании представителей государств-друзей Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – группы, созданной в 2002 году Австралией, Канадой, Финляндией, Германией, Японией и Нидерландами.

Как передает русская служба Vatican News, кардинал Паролин заявил, что «с ростом глобальной напряжённости и риторики, угрожающей ядерным оружием, сейчас как никогда важно ввести в действие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Заявление кардинала Пьетро Паролина вторит многочисленным призывам Папы Римского к разоружению арсеналов всех видов и прекращению смертоносной торговли оружием. Так, по случаю молитвы Angelus в прошлое воскресенье Святейший Отец настоятельно указал на единственный верный путь: «Давайте не забывать, что мир возможен, когда оружие замолкает и начинается диалог».



(На фото — Сергей Лавров и Пьетро Паролин встречаются на полях 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, 22 сентября 2022 года)