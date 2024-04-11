На общей аудиенции в среду Папа рассказал о добродетели мужества (+ ФОТО)

10 апреля 2024 г. Папа Франциск провёл традиционную общую аудиенцию и продолжил катехизические беседы на тему главных христианских добродетелей: на этот раз речь шла о добродетели мужества. Передает русская служба Vatican News.

Как обычно, Святейший Отец начал с цитирования Катехизиса Католической Церкви: «Мужество есть нравственная добродетель, обеспечивающая твердость в преодолении трудностей и постоянство в следовании добру. Оно укрепляет решение сопротивляться искушениям и преодолевать препятствия в нравственной жизни. Добродетель мужества делает человека способным преодолевать страх, даже страх смерти, и переносить испытания и преследования».

Таким образом, мужество – это, можно сказать, самая «боевая» добродетель. Если первая добродетель – благоразумие – связана прежде всего с разумом человека, вторая – справедливость – с волей, то третья – мужество – связана c тем, что в переводе на русский язык «Суммы теологии» святого Фомы Аквинского звучит как «раздражительность»: по словам Аквината, «в высшем желании, то есть в воле, должно различать раздражительность и пожелание». Без эмоций, без страстей, немыслим человек: он превратился бы в камень. «Страсти необязательно являются следствием греха; тем не менее они должны быть наставлены, направлены, очищены водой Крещения или, скорее, огнем Святого Духа», — отметил Папа. Не бывает человека без эмоций, и Иисус также их выражал, например, плача об умершем Лазаре или реагируя на торговлю в Храме.

Христианские богословы, так же как и греческие философы, видели в добродетели мужества двойную динамику: пассивную и активную. В первом случае мужество обращено внутрь нас самих, направлено против внутренних врагов. «Мужество – это прежде всего победа над собой», — пояснил Папа, приведя в пример страхи, — чтобы им противостоять, необходимо призывать Святого Духа и действовать с терпеливой твердостью: «Сначала одна проблема, потому другая, согласно нашим способностям, — но мы не одиноки!». Господь с нами, и в любой ситуации мы можем положиться на Божье провидение, наш щит и доспехи.

Мужество направлено также против внешних врагов, какими являются жизненные испытания, трудности, преследования. Мужество – основоположная добродетель потому, что она «принимает всерьез вызов зла в мире». Войны, насилие, рабство, угнетение бедных, неисцеленные раны: все мы «в какой-то мере жертвы и в какой-то протагонисты» всех этих зол, и добродетель мужества заставляет нас реагировать и провозглашать твердое «нет»: «Нет злу, нет безразличию, да — пути, который ведет вперед. Вот за что мы должны бороться», — сказал в конце своего обращения к верным Папа Франциск.