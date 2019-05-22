На общей аудиенции в среду 22 мая Папа Франциск завершил цикл катехез, посвященных Молитве Господней

Молитва христианина призвана быть настойчивой и должна обязательно включать упоминание о братьях по человечеству, подчеркнул Папа Франциск в ходе общей аудиенции, прошедшей в среду 22 мая с.г. на площади Святого Петра. В заключительной катехезе цикла, посвященного молитве «Отче наш», Святейший Отец отметил, что в основе христианской молитвы лежит решимость обращаться к Богу «Отче».

Речь идет не столько об определенной формуле, сколько о сыновней близости, в которую мы были введены благодатью: Иисус – это Тот, Кто являет Отца и одаривает нас близостью к Нему. «Иисус не завещал нам формулы, которую мы должны повторять машинально. Здесь, как и во всякой устной молитве, Святой Дух научает чад Божьих через Слово Божие правильно молиться их Отцу», — напомнил Папа наставление из Катехизиса Католической Церкви. «Иисус Сам использовал различные выражения, чтобы обращаться к Отцу. Если мы внимательно прочитаем Евангелие, то увидим, что слова молитвы, исходящие из уст Иисуса в различных обстоятельствах, напоминают текст молитвы ‘Отче наш'», — добавил он. Папа Франциск отметил, что во время молитвы в Гефсиманском саду Иисус произносит: «Авва Отче! Всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк 14,36). «Как же не распознать в этой молитве, хоть и весьма краткой, отголосок молитвы ‘Отче наш’? Среди тьмы Иисус с сыновним доверием обращается к Отцу ‘Авва’, и даже испытывая страх и тревогу, просит, чтобы исполнилась не Его воля, а воля Его Отца», — подчеркнул Понтифик.

Далее он указал, что молитва непременно должна быть настойчивой и содержать прошения о братьях, особенно если наши с ними отношения складываются непросто. «Иисус учит: ‘И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши’ (Мк 11,25). Как же не распознать в этих словах сродство с молитвой ‘Отче наш’?» — задал риторический вопрос Святейший Отец и добавил, что хотя в текстах апостола Павла не встречается молитва «Отче наш», ее дыхание ощущается в «чудесном обобщении», сводящем всю молитву христианина к краткому возгласу: «Авва Отче» (ср. Рим 8,15; Гал 4,6). «Рассматривая Новый Завет в целом, мы четко видим, что главное действующее лицо каждой христианской молитвы – это Святой Дух. Не будем же забывать об этом: главное действующее лицо каждой христианской молитвы – это Святой Дух. Мы никоим образом не сможем молиться без поддержки Святого Духа. Это Он молится в нас и помогает нам хорошо молиться. Мы можем и должны просить Духа научить нас молиться, ибо это Он делает нас подлинно молящимися. Его дыхание – в сердце каждого из нас, в сердце каждого ученика Христова. Дух делает нас способными молиться как подобает чадам Божьим, которыми мы на самом деле и являемся в силу принятого Крещения», — констатировал Папа, добавив: «Дух позволяет нам молиться, оставаясь в ‘колее’, проложенной для нас Иисусом. В этом состоит тайна христианской молитвы: действием благодати мы включаемся в диалог любви Пресвятой Троицы».

Папа Франциск согласился с тем, что иногда Иисус использовал слова, на первый взгляд весьма далекие от текста молитвы «Отче наш», например вырвавшийся из Его уст на кресте возглас, представляющий собой цитату из 22-го псалма: «Боже Мой, Боже Мой, почему Ты Меня оставил?»(Мф 27,46). «Но даже и в этом отчаянном вопле звучит всё то же обращение: ‘Боже Мой, Боже Мой!‘. В этом ‘Мой’ и заключена суть отношений с Отцом, суть веры и молитвы. Вот почему христианин, отталкиваясь от этой сути, способен молиться в любой ситуации. Он может использовать все приведенные в Библии молитвы, особенно молитвы псалмов, но может также молиться и другими словами, изливавшимися из людских сердец на протяжении тысячелетий истории. Так не будем же прекращать рассказывать Отцу о наших братьях и сестрах по человечеству, дабы никто из них, особенно бедные и нуждающиеся, не оставался без утешения и частички любви», — подытожил Понтифик.

Свою катехезу Папа Франциск завершил словами еще одной молитвы Иисуса: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам» (Лк 10,21). «Чтобы правильно молиться, нам предстоит уподобиться детям, дабы Святой Дух вошел в нас и стал нашим проводником в молитве», — заключил Святейший Отец.

В конце общей аудиенции Папа особым образом обратился к большой группе верующих с Украины. «Сердечно приветствую украинских паломников, в особенности группу военных, принимающих участие в ежегодном Национальном военном паломничестве в Лурд. Непрестанно молю Воскресшего Господа, дабы Он наполнил любовью и покоем сердца украинцев и даровал всей стране Свой мир. Да благословит всех вас Господь!», — сказал он.



По материалам Vatican News