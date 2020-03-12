На общей аудиенции в среду 11 марта Папа Франциск продолжил свои размышления о Заповедях Блаженства

Приводим полный текст обращения Папы 11 марта на общей аудиенции, которую он провёл из библиотеки Апостольского дворца в присутствии нескольких сотрудников.

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

На сегодняшней аудиенции мы продолжим размышлять над сияющим путем счастья, который Господь указал нам в Заповедях Блаженства, и мы дошли до четвертой из них: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». (Мф 5,6).

Мы уже встретились с нищетой духа и с плачем; теперь же мы видим еще один вид слабости, на этот раз связанный с голодом и жаждой. Голод и жажда – это первоочередные нужды, они затрагивают само выживание. Это следует подчеркнуть: здесь речь идет не о желании общего характера, а о такой жизненной и насущной потребности, как питание. Но что означает голод и жажда справедливости? Конечно же, мы не имеем в виду тех, кто ищут мести, наоборот, в предыдущей Заповеди блаженства мы говорили о кротости. Безусловно, несправедливость ранит человечество; человеческое общество безотлагательно нуждается в правде, истине, в социальной справедливости; мы помним, что зло, которое сегодня терпят люди во всём мире, доходит до сердца Бога Отца. Какой же отец не будет страдать от боли своих детей? В Писаниях говорится о том, что Бог знает и разделяет боль бедняков и угнетенных. Услышав вопль угнетения, вознесенный сынами Израилевыми – как говорит о том Книга Исхода (ср. 3,7-10), – Бог снисшел, чтобы освободить Свой народ. Но голод и жажда правды, о которой говорит Господь, – еще глубже, нежели законная потребность в человеческой справедливости, которую каждый несет в своем сердце.

В той же «Нагорной проповеди», чуть ниже, Иисус будет говорить о справедливости, превосходящей человеческий законы или личное совершенство: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф 5,20). Такова справедливость, которая исходит от Бога (ср. 1 Кор 1,30). В Писаниях мы находим выражение жажды более глубокой, чем жажда физическая, а именно желание, лежащее в основе нашего бытия. В Псалме говорится: «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной» (Пс 63,2). Отцы Церкви говорят об этом беспокойстве, живущем в сердце человека. Святой Августин утверждает: «Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Существует внутренняя жажда, внутренний голод и беспокойство…

В каждом сердце, даже в сердце самого испорченного и далекого от добра человека, скрывается стремление к свету, даже если он находится под руинами лжи и заблуждений, – всегда есть жажда правды и добра, а это и есть жажда Бога. Эту жажду пробуждает Святой Дух: это Он – живая вода, скрепляющая наш прах, это Он – животворящее дуновение, благодаря которому мы живем. Вот почему Церковь послана возвещать всем Слово Божье, насытившись Святым Духом: Евангелие Иисуса Христа – это самая большая справедливость, которую можно предложить человеческому сердцу, столь жизненно в нем нуждающемуся, даже когда оно не отдает себе в том отчета. Например, когда мужчина и женщина сочетаются браком с намерением сделать что-то прекрасное и великое и они сохраняют живой эту жажду, то всегда найдут дорогу, чтобы идти вперед, посреди проблем, с помощью благодати. Молодежи тоже присуща такая жажда, и она не должна ее терять! Нужно защищать и насыщать сердца детей этим желанием любви, нежности, радушия, которые они проявляют своими искренними и светлыми порывами. Каждый человек призван вновь осознать, что есть главное, в чем он поистине нуждается, что делает его жизнь лучше, и в то же время понять, что второстепенно и без чего можно спокойно обойтись.

В этой Заповеди блаженства – жажде и голоде правды – Иисус возвещает, что есть жажда, которая не разочарует; жажда, которая, если ее поддерживать, всегда будет утолена и всегда будет во благо, потому что она отзывается в самом сердце Бога, Его Духа Святого, Который есть любовь, и в том, что Дух Святой посеял в наших сердцах. Да сподобит нас Господь этой благодати: всегда чувствовать жажду правды, а это и есть желание найти и увидеть Бога и делать добро людям.

Источник: Vatican News