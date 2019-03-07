На общей аудиенции Папа Франциск размышлял о прошении «Да приидет Царствие Твое»

На традиционной общей аудиенции по средам 6 марта Папа Франциск продолжил разбор Молитвы Господней. «Иисус пришел в мир, но мир до сих пор отмечен грехом, населен страждущими, людьми, не примирившимися друг с другом и не простившими друг друга, в этом мире продолжаются войны: все это свидетельствует о том, что победа Христа еще не до конца осуществлена. Поэтому, вознося молитву ‘Отче наш’, христиане взывают: ‘Да придет Царствие Твоё’, — пояснил Святейший Отец и продолжил:

«После прошения о том, дабы святилось имя Господа, верующий выражает свое желание скорейшего наступления Его Царства. Это желание изливается из сердца Самого Иисуса, начавшего Свою проповедь в Галилее словами: ‘Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие’ (Мк 1,15). Это возвещение – отнюдь не угроза, напротив, это радостная весть. Иисус старается обратить людей не с помощью страха неминуемого суда Божия, не с помощью чувства вины за совершенные злодеяния: Он несет Благую Весть о спасении и, отталкиваясь от нее, призывает к обращению. Евангелие заключается именно в этой вести: владычество Бога приблизилось к Его детям, и знаки приближения Царства многочисленны. Иисус начинает Свое служение исцелением больных – как телесным, так и духовным, тех, кто жил в условиях социальной отверженности, презираемых всеми грешников и даже лицемеров, которые были еще грешнее, но изображали из себя праведных. Вот эти знаки Царства, указанные Господом: ‘Слепые снова видят, калеки ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвых воскрешают, бедным возвещают Радостную Весть’ (Мф 11,5). Однако мир по-прежнему отмечен грехом, ибо победа Иисуса Христа еще не осуществилась до конца. Взывая в молитве ‘Да придет Царствие Твое’, мы утверждаем, что нуждаемся в Отце, нуждаемся вj Христе, в том, чтобы Он был Господом посреди нас.

Почему же это Царствие наступает так медленно? Иисус любит говорить о Своей победе притчами. Он сравнивает Царство Божье с полем, на котором растут пшеница и плевелы, и самой большой ошибкой было бы вмешаться немедленно, вырывая из мира тех, кто кажется сорняком. Бог не такой как мы, Бог терпелив. Не насилием устанавливается в мире Царство: его стиль распространения — кротость. Царство Божье – великая сила, но она велика не согласно критериям мира сего и поэтому кажется малой. Эта сила подобна закваске: на первый взгляд она исчезает, но именно она заставляет расти тесто. Царство Божье подобно горчичному зерну: оно мало и практически невидимо, но несет в себе великий потенциал, и из него вырастает одно из самых крупных садовых растений. То же самое можно сказать и о жизни Иисуса Христа: на первый взгляд она кажется незначительной, события жизни Иисуса были практически не известны историкам того времени. Сам Он определял Себя как пшеничное зерно, которое приносит плод только если умрет».

«‘Да придёт Царствие Твоё’: давайте сеять это слово посреди наших грехов и наших падений, — обратился Папа к верующим в заключение своей речи. – Давайте подарим его людям, потерпевшим крах и угнетенным жизнью, тем, кто видел больше ненависти, чем любви, кто прожил бесполезно свои дни, так и не поняв зачем. Давайте подарим его тем, кто боролся за справедливость, всем мученикам истории, тем, кто решил, что боролся напрасно и что в этом мире всегда господствует зло. ‘Да придёт Царствие Твоёэ: в ответ на это воззвание Иисус приходит всегда, каждый день, и в нашем сердце мы слышим Его слова: ‘Да, Я приду, и приду скоро'».

Источник: Vatican News