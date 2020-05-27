На общей аудиенции Папа Франциск назвал молитву «оазисом возрождения в пустыне ненависти»

На общей аудиенции, которая в среду 27 мая с.г. прошла в формате видеотрансляции из Апостольского дворца, Папа Франциск продолжил свой цикл катехез о молитве.

Папа заметил, что замысел Бога относительно человечества исключительно благ, однако в жизни мы ежедневно имеем дело с проявлениями зла. Постепенное распространение греха в среде человечества проиллюстрировано в первых главах Книги Бытия.

Адам и Ева усомнились в благожелательных намерениях Бога, подумали, что имеют дело с завистливым божеством, которое мешает их счастью, в результате чего восстали против него. Их сердца, поддавшись искушению лукавого, впали в манию величия. Они уверовали, что вкусив плода с древа познания добра и зла, сами станут как боги, но результат получился обратным. «Зло становится еще более деструктивным, – продолжил Святейший Отец, – еще более угрожающим во втором поколении людей: в истории Каина и Авеля. Каин позавидовал брату. Он был старшим и видел в Авеле врага, посягающего на его первенство. Зло вошло в сердце Каина, и он не сумел с ним совладать. (…) Таким образом история первого в истории человечества конфликта между родными братьями закончилась смертоубийством». Склонность к насилию была свойственна и потомкам Каина, что выразилось в «злобном пении Ламеха», настоящем «гимне мести»: «Если Каину отмстится всемеро, то Ламеху – в семьдесят раз семеро» (Быт 4,23-24). «Тем самым зло растеклось как масляное пятно, распространилось на весь горизонт: ‘Увидел Господь, что велико зло у людей на земле и что все замыслы сердец их постоянно направлены только на зло’ (Быт 6,5). Масштабные картины Великого Потопа и попытки воздвигнуть Вавилонскую башню свидетельствуют о необходимости появления нового начала, нового творения. Эта потребность в полной мере была удовлетворена лишь в явлении Иисуса Христа», – подытожил Предстоятель Вселенской Церкви.

Далее он отметил, что на первых страницах Библии изложена и «альтернативная история», пусть менее яркая, зато скромная и благочестивая, исполненная упования и надежды. «Даже если почти все люди поступали жестоко, делая ‘локомотивами истории’ ненависть и желание властвовать, находились и такие, кто был способен искренне взывать к Богу и своей молитвой писать совсем иную книгу судеб», – подчеркнул Понтифик и в качестве примера указал на Авеля, принесшего Богу жертву из первенцев стада своего; Еноса, призывавшего имя Господа; Еноха, который «ходил перед Богом» и был взят на небо; и, наконец, Ноя, ставшего родоначальником нового, пережившего Потоп человечества. «Читая эти рассказы, складывается впечатление, что молитва стала запрудой, защищающей человека от накатывающихся волн агрессивного, овладевшего всем миром зла. В конечном счете, мы молимся еще и для того, чтобы спастись от самих себя. Важно молиться, говоря: ‘Господи, пожалуйста, спаси меня от меня самого, от моих амбиций, от моих страстей…'», – указал Святейший Отец и добавил: «Молящиеся люди, о которых рассказано в Библии – это миротворцы. Ибо молитва, если только она настоящая, помогает освободиться от склонностей к насилию. Молитва – это обращенный к Богу взгляд, обращенное к Нему приглашение войти в мое человеческое сердце».

По словам Папы, молитва является «оазисом возрождения там, где людская ненависть оставляет после себя выжженную пустыню». «Вот почему Царствие Божие передается через цепочку таких людей – людей, которые зачастую не находят понимания в мире; людей, которых обычно отодвигают на задворки. Но мир сей живет и развивается только благодаря той силе Божией, кою рабы Его черпают из своей молитвы. Это – тот приводной ремень, который не производит никакого шума. У него почти нет шансов угодить в выпуски новостей, зато без него нам никак не вернуть миру надежду» – подвел итог Папа Франциск, а в заключение поделился воспоминаниями об одном неверующем политике, который в трудный период своей жизни начал молиться, вспомнив уроки веры, полученные им в раннем детстве от бабушки. Очень важно научить детей молиться. Молитва станет тем семенем жизни с Богом, которое навсегда останется в их сердцах, а однажды сможет принести зрелый плод.

По материалам Vatican News