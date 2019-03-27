На общей аудиенции 27 марта Папа Франциск прокомментировал прошение о хлебе насущном

Свою очередную катехезу о молитве «Отче наш», произнесенную на традиционной общей аудиенции по средам, прошедшей 27 марта с.г. на площади Св. Петра в присутствии нескольких десятков тысяч верных, Святейший Отец посвятил прошению о хлебе насущном, которое, по его словам, призвано нам напомнить, что мы — существа несамодостаточные, ежедневно нуждающиеся в поступающей извне пище.

Папа Франциск отметил, что Иисус никогда не проходил мимо людей, желавших попросить Его о чем-либо. При этом Ему не было нужды не вдаваться в дебри отвлеченных рассуждений, поскольку само человеческое существование уже является конкретным прошением. Так и прошение о хлебе насущном может быть порой связано с беспокойством, ибо далеко не всегда есть уверенность, что этот хлеб будет дан. «Дай то Господь, — воскликнул Понтифик, — чтобы у всех людей имелся этот хлеб, включая также воду, лекарства, крышу над головой…» Между тем, продолжил Папа, «сколько же есть таких матерей и отцов, которые и сегодня, ложась спать, пребывают в тревоге: а будет ли у них завтра вдоволь хлеба для их детей? Представим себе, как этими словами молятся не в безопасной атмосфере комфортных апартаментов, а в убогой обстановке жилища, в котором мирятся с тем, что есть, где не хватает даже самого необходимого для жизни. И тогда слова Иисуса приобретают совсем иную окраску. На этом уровне и начинает жить христианская молитва. Она — не упражнение для аскетов, она исходит из самой реальности, из сердец и плоти живых, пребывающих в нужде людей, чья судьба — не иметь даже необходимого. Самые утонченные христианские мистики не могут позволить себе пренебречь простотой этого прошения…»

Далее Святейший Отец обратил внимание на то обстоятельство, что мы молимся не о «моем», а о «нашем» хлебе, т.е. просим о хлебе для всей общины. Если же мы не делаем этого, то и молитва «Отче наш» перестает быть христианской. Больше того, мы больше не являемся детьми Божьими, если дерзаем отбирать хлеб у наших ближних. «Молитва Господня несет в себе послание участия и солидарности. В своем собственном голоде я приобщаюсь к голоду многих людей, а потому буду молиться до тех пор, пока прошения всех нуждающихся не будут услышаны. Именно так Иисус воспитывает Свою общину, Свою Церковь, повергая пред Богом нужды всех ее членов. Ведь все мы Твои дети, Отче, помилуй нас! И как раз в этот момент нам следует вспомнить о голодающих детях. Вспомнить о детях, живущих в странах, где продолжаются войны: о голодных детях в Йемене, о голодных детях в Сирии и еще во многих странах, в которых нет хлеба, как, например, в Южном Судане. Вспомним об этих детях, и, вспоминая о них, воскликнем во весь голос: ‘Хлеб наш насущный дай нам сей день'», — сказал Папа, а в заключение предостерег, что прошение о хлебе насущном, которое мы так часто возносим, может в конечном счете обернуться против нас. Так произойдет в том случае, если у Господа появятся поводы обвинить нас в том, что мы не делились с ближними. Ведь хлеб-то был дан всем, а насытились им только некоторые…

В завершение общей аудиенции Понтифик тепло поблагодарил 85-летнюю итальянскую монахиню из Конгрегации Сестер Святого Иосифа из Дженони Марию Кончитту Эсу, которая трудится в Африке вот уже на протяжении 60 лет, и, в знак любви и благодарности за ее самоотверженное служение, вручил ей орден. Святейший Отец рассказал, что имел счастье познакомиться с сестрой Марией Кончиттой в ходе своего визита в Центральноафриканскую республику, где он открывал Юбилейный Год Милосердия. Сестра-монахиня тогда сообщила Епископу Рима, что работает акушеркой и за время своего служения помогла явиться на свет трем тысячам детей.

По материалам Vatican News