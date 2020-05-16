На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял об опасности обмирщения

16 мая Папа Франциск отслужил в часовне Дома Святой Марфы Святую Мессу, на которой размышлял о духе мира сего, который не знает верности, не терпит Креста и стремится уничтожить Церковь: его может победить лишь вера в Христа, распятого и воскресшего. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Предваряя утреннее богослужение, Епископ Рима сказал: «Помолимся сегодня о тех, кто сопровождает в последний путь погибших от пандемии. Хоронить мертвых – это одно из дел милосердия, и, разумеется, оно не из приятных. Помолимся об этих людях, рискующих заразиться, рискующих жизнью».

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал Евангелие дня (Ин 15,18-21), в котором Иисус говорит ученикам: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы своё; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир».

Папа задался вопросом: «Что же такое дух мира сего? Что это за мирское поведение, способное ненавидеть, уничтожать Иисуса и Его учеников, стремящееся развратить и их, и всю Церковь?». Это стиль жизни, поверхностная культура эфемерности и макияжа, которая меняется в зависимости от обстоятельств: это «одноразовая» культура, не знающая верности. К сожалению, это и «образ жизни многих из тех, кто называют себя христианами», но по сути остаются мирскими. Дух мира сего ненавидит веру и крест, он повинен в смерти огромного числа мучеников, подчеркнул Преемник Святого Петра. Единственное лекарство против него – Христос, умерший и воскресший за нас, камень преткновения и безумие; вера в Иисуса Христа побеждает мир, говорит апостол Иоанн (см. 1 Ин 5,4).

В конце проповеди Папа Франциск призвал верующих: «Попросим же Святого Духа о благодати различения между мирским и евангельским. Не будем обманываться, потому что мир ненавидит нас, мир ненавидит Иисуса; Господь же молился, дабы Отец защитил нас от духа мира сего».