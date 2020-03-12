На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о том, почему информация далеко не всегда достигает сердца

На утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы 12 марта Папа Франциск призвал молиться о тех, кто принимает решения перед лицом эпидемии коронавируса, и не забывать самых нуждающихся, в том числе страдающих от голода детях, и о беженцах войны. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Давайте вместе помолимся, в это время пандемии, о больных, об их родственниках, о родителях, сидящих дома с детьми. Но прежде всего хочу попросить вас помолиться о властях. Они должны принимать решения, и часто эти решения не нравятся народу. Но всё ради нашего блага, и нередко власти чувствуют одиночество и непонимание. Помолимся о наших правителях, выбирающих эти меры: пусть они почувствуют молитвенную поддержку народа», – сказал Папа Франциск, начиная Святую Мессу.

Комментируя в своей проповеди Евангелие дня о богаче и Лазаре (Лк 16,19-31), Святейший Отец призвал не оставаться равнодушными перед трагедией голода и войны, от которой страдают дети, в то время как беженцы встречают перед собой только стены. Предлагая притчу о богаче и Лазаре, отметил Папа, Господь желает не просто рассказать историю, но и указать, что всё человечество живет именно так: «Два человека: один всем доволен, умеет хорошо одеваться, наверное, с помощью известных стилистов того времени, ведь одевался он в порфиру и виссон. К тому же жил он вполне неплохо, потому что ежедневно устраивал роскошные пиры и чувствовал себя счастливым. Ни о чем не переживал, принимал какие-то меры предосторожности, быть может, несколько таблеток холестерола после пиршеств, – и жизнь шла своим чередом. У его ворот – бедняк по имени Лазарь. Богач знал, что там бедняк, но это казалось ему естественным: ‘У меня все отлично, а у этого… Ну, такова жизнь, как-нибудь разберется’. Евангелие об этом не упоминает, но, быть может, он иногда передавал ему что-нибудь, пару крох. Так и проходила жизнь этих двух человек. Оба они прошли через всеобщий закон – смерть».

После смерти между ними образовалась великая пропасть, продолжил Понтифик, однако эта пропасть существовала еще при жизни. Трагедия богача в том, что «он был очень хорошо проинформирован, но сердце его оставалось закрытым». То, что он знал о бедняке, не достигало сердца, поэтому он не умел сострадать. «Информация, которая не достигает сердца»: Преемник Святого Петра отметил, что это случается со всеми нами. Все мы знаем, сколько детей во всём мире страдают от голода, сколько детей остаются без необходимых лекарств и не могут ходить в школу. Целые континенты полны подобных трагедий, все мы знаем об этом, но не идем дальше сочувствия на словах, продолжая жить как прежде. Это пропасть безразличия, – или глобализация безразличия. «Возможно, здесь, в Риме, мы беспокоимся оттого, что магазины вроде бы закрыты, а нужно купить то и это, и вроде бы нельзя гулять каждый день: мы обеспокоены нашими делами и забываем о голодающих детях, о бедных людях, которые у границ разных стран ищут свободы, о вынужденных мигрантах, бегущих от голода и от войны, но встречающих перед собой лишь стены, железные стены, колючую проволоку, ограждение, которое не дает им пройти. Мы знаем обо всём этом, но сердце наше не затронуто».

«Так давайте же сегодня попросим Господа о благодати не впасть в равнодушие, да сподобит Он нас этой милости, дабы вся информация о человеческой боли доходила до нашего сердца и побуждала нас что-то сделать для других», – призвал Папа Франциск в завершение своей проповеди.