На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск призвал пастырей быть близкими народу

На утренней Мессе 24 апреля в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск выразил молитвенную близость преподавателям и ученикам школ, закрытых во многих странах из-за пандемии коронавируса. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению пятницы второй недели Пасхального времени Святейший Отец сказал: «Помолимся сегодня об учителях, которые должны много работать над уроками по интернету и по другим медиа, а также об учениках, которые должны сдавать экзамены непривычным для них образом. Сопроводим их молитвой».

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал Евангелие дня (Ин 6,1-15) о чудесном умножении хлебов и рыб. Господь испытывает апостолов и помогает им расти в вере; они же не знают, как накормить большую толпу, последовавшую в пустыню за Христом. В отличие от учеников, отметил Папа Франциск, Христос любил находиться среди людей, всегда искал близости с ними и учил апостолов быть ближе к народу. Люди всегда просят своих пастырей о конкретных вещах, и пастыри должны заботиться о нуждах людей.

В окрестностях Тивериады Христос говорит Своим ученикам: «Вы сами дайте им есть». Эти же слова Он повторяет и сегодняшним пастырям: помогайте вашему народу. Затем Иисус идёт на гору, чтобы молиться Отцу, и в этом – двойная близость добрых пастырей: к Небесному Отцу и к народу.

После умножения хлебов и рыб люди хотят сделать Иисуса царём. Возможно, отметил Папа, кто-то из апостолов с радостью воспользовался бы такой удачной возможностью обрести власть: но это искушение. «Власть пастыря – в служении, и у него нет иной власти; когда же он ошибается в этом вопросе, то разрушает своё призвание и становится менеджером пастырских организаций, но не пастырем».

Подводя итог, Святейший Отец призвал верующих молиться о пастырях, дабы Господь научил священников и епископов не бояться своего народа и близости к нему.

Завершая богослужение, Папа Франциск совершил поклонение Пресвятым Дарам, преподал верующим Евхаристические благословение и пригласил их присоединиться к молитве духовного причащения.