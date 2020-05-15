На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск подчеркнул, что там, где доминирует излишняя жесткость, нет Духа Божия

На утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы 15 мая Папа Франциск молился о семьях всего мира и в своей проповеди подчеркнул, что вера в Иисуса ведёт к радости и свободе, а суровость и жёсткость в вопросах религии приводит к смятению и неурядицам. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению Епископ Рима сказал: «Сегодня – Международный день семей: будем же молиться о семьях, дабы в них возрастал Дух Господень, дух любви, уважения и свободы».

Святейший Отец прокомментировал чтение из Книги Деяний Апостолов (Деян 15,22-31), в котором Павел и Варнава утешают антиохийских верующих: эти обращённые из язычников христиане были огорчены бременами, которые на них наложили некоторые соратники апостолов, обращённые из иудаизма. Павел и Варнава объясняют, что антиохийцы вовсе не обязаны следовать ритуальным обязанностям Закона Моисеева.

Папа отметил, что Церковь уже тогда переживала времена потрясений. По жестокосердному мнению некоторых, бывшие язычники сначала должны были стать благочестивыми иудеями, а уж затем – христианами, и как бы «второго сорта». Выходцы из иудеев поддерживали этот свой тезис «пастырскими, богословскими и даже нравственными аргументами», однако это ставило под сомнение свободу Святого Духа и даже безвозмездность Христова Воскресения и Божьей благодати, подчеркнул Папа. Эти люди подчинялись, скорее, идеологии, чем догматам веры, и сводили Закон к рецептам; не познав свободы и радости Евангелия, они отбирали их у новообращённых. «Там, где есть жёсткость, нет Духа Божьего, потому что Дух Божий есть свобода»; отношения с Богом не могут строиться на принципах коммерческого обмена, подчеркнул Преемник Святого Петра. Иисус называет Своих учеников друзьями, и отношения между ними совершенно свободны.

В заключение проповеди Папа Франциск вознёс молитву, дабы Господь помог нам отличать евангельскую безвозмездность от неевангельского жестокосердия, которое сводит духовную жизнь к бессмысленным казуистическим предписаниям. «Да освободит нас Господь от духа суровой окаменелости, уничтожающей свободу».