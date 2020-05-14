На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск молился о прекращении всех пандемий

14 мая, в праздник Святого Апостола Матфия, Папа Франциск совершил утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы, молясь о прекращении всех пандемий, которые угнетают человечество, дабы Небесный Отец благословил и помиловал Своих детей. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Предваряя богослужение, Епископ Рима сказал: «Верховный комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве установил сегодня день молитвы и поста, чтобы испросить у Бога милости и сострадания в это трагическое время пандемии. Все мы братья, об этом говорит и святой Франциск Ассизский. Поэтому мы – люди всех религиозных конфессий – сегодня объединяемся в молитве и покаянии, дабы взывать о благодати исцеления от этой пандемии».

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал первое литургическое чтение из Книги Ионы: пророк призывает жителей Ниневии обратиться к Богу, во избежание смертей и катаклизмов. Город обратился и был спасён, возможно, от «пандемии безнравственности», отметил Папа. Сегодня же молятся братья и сёстры всех религиозных традиций: это день молитвы, поста и дел милосердия, «который объединяет нас в этот момент боли и трагедии». Страшная пандемия пришла внезапно, и многие люди умирают от неё, не в силах что-либо предпринять. Даже если болезнь обошла кого-то стороной, нужно подумать о других несчастных, о пагубных последствиях для экономики и образования. Поэтому сегодня верующие всех конфессий возносят мольбы Всевышнему. Всеобщая молитва, подчеркнул Римский Первосвященник, вовсе не является проявлением религиозного релятивизма: «Мы не молимся друг против друга», но в согласии с собственной культурой, традицией и убеждениями каждый верующий молится в духе братского единства, постится и творит дела милосердия, дабы Господь простил наши грехи, помиловал нас и остановил пандемию. «Сегодня день братства, когда мы смотрим на единого Отца и на братьев».

Эта пандемия, отметил Папа Франциск, «пришла как внезапный потоп», однако в мире есть и другие смертельные пандемии: «За первые четыре месяца этого года от недоедания умерли 3,7 миллиона человек. Это пандемия голода». Сегодняшняя общая молитва должна помочь нам задуматься и о других глобальных несчастьях: в Книге пророка Ионы Бог увидел покаяние людей и не стал уничтожать Ниневию. «Да остановит Господь и это бедствие, – воззвал в заключение Папа Франциск. – Да смилуется над нами Бог и да остановит и другие ужасные пандемии: голода, войны, детской неграмотности. Мы просим об этом как братья и сёстры, все вместе. Да благословит всех нас Господь и да помилует нас».