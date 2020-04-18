На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск говорил об искреннем дерзновении как характерной черте христианского свидетельства

В Светлую субботу 18 апреля в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск совершил утреннюю Мессу и в своей проповеди подчеркнул, что каждый христианин призван говорить о Божьей истине смело и свободно, с силой Святого Духа. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Прежде чем приступить к служению Мессы Епископ Рима сказал: «Вчера я получил письмо от монахини, которая работает сурдопереводчиком, и она рассказала мне о крайне тяжелой работе медперсонала – врачей и медсестер – с инвалидами, заболевшими COVID-19. Помолимся о них, дабы они всегда служили этим людям с иными возможностями, лишённым наших возможностей».

Преемник Святого Петра начал размышления с толкования на чтение из Книги Деяний Апостольских (Деян 4,13-21), в котором религиозные вожди хотят заставить апостолов Петра и Иоанна не проповедовать во имя Иисуса. Но апостолы отвечают смело и откровенно: «Справедливо ли пред Богом – слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Искреннее дерзновение, по-гречески parresìa, – это стиль проповедников, отметил Папа. Именно христианская смелость побуждает нас говорить с полной свободой. Сердца книжников и старейшин были закрыты перед столь непонятным мужеством, эти люди были испорчены, и Святой Дух не мог войти в их сердца. Пётр отвечает на угрозы лидеров с великим мужеством, которое исходит от Святого Духа – этот апостол забывает о присущей ему боязни.

Далее Папа Франциск прокомментировал Евангелие дня (Мк 16,9-15), в котором Иисус сначала упрекает учеников в жестокосердии, ибо они не поверили свидетелям Его Воскресения, а затем призывает их смело идти по всему миру и возвещать Евангелие всякому творению. Миссия рождается от Святого Духа, подчеркнул Епископ Рима.

В заключение Папа вознёс молитву, дабы Господь всегда укреплял наc в мужестве, а мы использовали Его дар с благоразумием.