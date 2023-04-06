На Мессе елеев в Великий четверг Папа призвал священников быть пророками помазания Святого Духа (+ ФОТО)

Утром 6 апреля, в Великий четверг, Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Мессу освящения мира и благословения елея, во время которой духовенство Римской епархии обновило священнические обещания. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима посвятил проповедь исключительной роли Святого Духа, Который находится «у истоков служения и жизненной силы каждого пастыря». Святой Дух животворит, и без Него Церковь не была бы живой Невестой Христовой, а лишь религиозной организацией; не Телом Христовым, а храмом, построенным руками человека. Священники должны ежедневно призывать Духа Божьего, помазавшего их быть «отцами и пастырями для святого Народа Божьего», подчеркнул Папа. Христос призвал апостолов, помазав их Своим Словом: это в корне изменило их жизнь и сделало ревностными последователями, пока не наступила Пасха, когда они отреклись от Учителя. Иисус знал, что они не справятся в одиночку, поэтому Он обещал им Параклита: именно это «второе помазание» на Пятидесятницу преобразило учеников, побудив их пасти Божье стадо, а не самих себя. Они лишились страха и перестали гоняться за почётными местами, выйдя в мир на проповедь Евангелия.

Подобный маршрут пролегает и через жизнь священника, отметил Папа: со временем и в различных формах приходит кризис, «ключевой рубеж», связанный с тремя опасными соблазнами. Легко пойти на компромисс, довольствуясь тем, чему научился; пытаться «подзарядиться» суррогатами, заменив ими помазание; разочаровавшись, впасть в уныние и дальше идти по инерции. В таких случаях «аромат помазания больше не благоухает жизнью, а сердце перестаёт расширяться».

Тем не менее, подчеркнул епископ Рима, кризис – это благодатное время, ведь мы узнаем, что «дело не сводится к оставлению лодки и сетей, чтобы на какое-то время последовать за Иисусом; нужно пройти весь путь до Голгофы, принимать уроки, приносить плод, идти с помощью Святого Духа к концу жизни, которая должна закончиться в совершенстве Божественной любви». Для нас, как и для апостолов, наступает время «второго помазания», которое позволяет Святому Духу помазать наши слабости, тяготы и нужду.

От священников требуется смиренное признание факта собственной слабости: Дух истины побуждает нас стоять в правде. Священническая зрелость приходит, когда Святой Духа становится главным героем жизни пресвитера: тогда все меняет перспективу. Если мы позволим Духу истины действовать в нас, то сохраним помазание. «Создание гармонии – вот чего желает Святой Дух, особенно через тех, на кого Он излил Свое помазание», – подчеркнул Папа. Создание гармонии между нами – это не столько эффективный метод для «лучшей работы Церкви», сколько внутреннее требование жизни Духа: «Не запятнать помазание Духа и омофор Матери-Церкви разногласиями, поляризацией, немилосердием и разобщённостью».

Папа Франциск поблагодарил пресвитеров за свидетельство, утешение и прощение, а также за доброе служение, «которое часто совершается ценой значительных усилий в условиях незначительного признания. Пусть Дух Божий наполнит вас миром <…> и соделает пророками Его помазания и апостолами гармонии», – пожелал в конце проповеди Епископ Рима.