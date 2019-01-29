На Кубе открылся первый после революции католический храм

Церковь Святейшего Сердца Иисуса в городке Сандино на Кубе стала первым действующим католическим храмом, построенным после революции 1959 года, и третьей католической церковью, открытой правительством Республики Кубы.

«Видеть её построенной, — это как перейти от ночи к рассвету», — сказал в интервью ватиканской газете «L’Osservatore Romano» приходской настоятель о. Чирило Кастро, который участвовал во всех этапах строительства. «Мы знали, что однажды это произойдёт», — добавил священник, комментируя разрешение правительства.

Новая церковь была построена на пожертвования граждан США, пояснил кубинский священник Рамон Эрнандес, который с восьмидесятых годов служит во Флориде и вернулся на родину по случаю открытия церкви в Сандино. На строительство храма верующие пожертвовали около 90 тысяч долларов.

Новая католическая церковь на окраине городка — это невысокое современное здание, которое может вместить до двухсот верующих. Фасад, по старой кубинской традиции, окрашен в ярко-жёлтый цвет, что выделяет храм среди окружающих домов.



Источник: Vatican News