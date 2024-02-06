На февральском Совете кардиналов выступили три женщины (+ ФОТО)

Совет кардиналов – консультативный орган, созданный Папой Франциском для помощи в реформировании Римской Курии, – проводит 5 и 6 февраля своё очередное заседание. Об этом сообщает Vatican News.

Утром 5 февраля, помимо самого Папы Франциска, на заседании в Ватикане присутствовали все кардиналы, входящие в состав Совета, а также секретарь.

Проходившая встреча была посвящена углублению темы роли женщин в Церкви. В связи с этим на нее были также приглашены:

— сестра Линда Покер из конгрегации Дочерей Марии Помощницы христиан, доцент христологии и мариологии на Папском факультете педагогических наук Auxilium;

— сестра Джулива Ди Берардино, посвятившая себя Богу в Чине дев в Веронской епархии, преподаватель и координатор курсов духовности и духовных упражнений;

— преподобная Джо Бэйли Уэллс, епископ Англиканской Церкви и заместитель генерального секретаря Англиканского сообщества.

Работы Совета – на котором будут затронуты и другие вопросы — завершатся 6 февраля.

Совет кардиналов был учрежден Папой Франциском 28 сентября 2013 года. Его задача – помогать Святейшему Отцу в управлении Церковью и в проведении реформы Римской Курии. Первое заседание Совета состоялось в Ватикане 1 октября 2013 года.