На берегу Иссык-Куля прошёл фестиваль молодых католиков из Средней Азии и Сибири (ФОТО)

С 1 по 9 августа в Республике Кыргызстан проходил I Молодёжный Католический Фестиваль «KM-FEST Issyk-Kyl 2022». Молодёжь из Киргизии, Узбекистана, Казахстана и России (Сибирь) молилась и отдыхала в католическом центре на Иссык-Куле.

После перерыва, вызванного ковидными ограничениями, вновь возобновились молодёжные встречи в этом центре, расположенном в живописном месте и опекаемом отцами-иезуитами. В нынешнем году около 60 молодых людей приняли участие в молодёжном фестивале на берегу знаменитого озера Иссык-Куль.

Главная тема состоявшейся встречи была посвящена вопросу христианской идентичности и принадлежности к Церкви. Ежедневно модераторы делились с участниками мероприятия своим личным опытом и размышлениями, а потом молодёжь обсуждала эти темы в рабочих группах.

Важным пунктом программы Фестиваля была подготовка проектов, посвящённых социальному служению в приходах. Участники подошли к этому заданию креативно и нестандартно. Результатом работы стала презентация шести проектов с конкретными предложениями и идеями по служению пожилым и одиноким людям, а также детям из неблагополучных семей и молодежи. Данные проекты должны были отвечать профессиональным критериям, таким как: цель, контекст, целевая группа, результат, эффективность, бюджет и временные рамки.

Помимо занятий, участники имели возможность наслаждаться красотой Иссык-Кульской природы, так как центр находится в 100 метрах от пляжа. Важной частью программы Фестиваля был трёхдневный поход в горы, который для многих стал личным вызовом и точкой роста. Оптимизм, проявленный участниками мероприятия, позволяет с надеждой думать об организации следующей подобной встречи на Иссык-Куле.



Отец Рафаил Буловски, SJ

catholic.kg