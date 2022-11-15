В Новокузнецк на 15-ю годовщину освящения католического храма были доставлены мощи святого Иоанна Павла II (+ ФОТО)

В воскресенье, 13 ноября 2022 года, в католической общине Новокузнецка произошло несколько важных и ярких событий: местный приход Св. Иоанна Златоуста праздновал 15-летие со дня освящения храма и в честь этой знаменательной годовщины торжественно принимал в подарок мощи св. Иоанна Павла II, а также встречал своего Правящего Епископа – Владыку Иосифа Верта. Некоторыми подробностями об этом с нами поделились непосредственные участники праздника.

Отец Янез Север SJ (руководитель Предсеминарии, директор Культурного центра «Иниго» в Новосибирске):

— Это было празднование 15-й годовщины освящения храма. И в этот день приход получил реликвию первого разряда – кровь святого Иоанна Павла II. Поэтому был торжественный приём этой святыни с особым чином почитания. И теперь эти священные реликвии – часть новокузнецкого прихода (вернее – двух приходов: латинского и византийского обрядов). Ради этого события в Новокузнецк специально прибыл из Новосибирска Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт. Из Москвы приехал настоятель российского Независимого региона Общества Иисуса отец Богуслав Стечек SJ. Был также бывший настоятель прихода и строитель приходского храма отец Алексей Баранников, который в настоящее время несет служение в Нижневартовске. Кроме того, на торжестве присутствовали нынешний настоятель новокузнецкого прихода о. Кшиштоф Корольчук SJ, два собрата-иезуита из Томска: священник Майкл Десджардинс SJ и семинарист-практикант Войтек Урбанский SJ, греко-католический священник из Прокопьевска о. Роман Мокрий, сёстры-монахини из Кемерова и Ваш покорный слуга.

Региональный настоятель российских иезуитов получил привезенные святые реликвии в Кракове – из рук кардинала Дзивиша, бессменного секретаря Папы Римского Иоанна Павла II.

Всего на Мессе присутствовало около 60 верных — прихожан обоих обрядов.

А после Мессы всем участникам богослужения было предложено очень хорошее угощение – оно ждало гостей в приходском доме. После обеда прозвучало несколько свидетельств.

Хочу отметить приятное впечатление от этого торжества, удивительно теплую атмосферу и чувство сердечной благодарности обоим настоятелям прихода – бывшему и нынешнему. Всё было очень прекрасно и трогательно.



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Отец Кшиштоф Корольчук SJ (настоятель новокузнецкого прихода Святого Иоанна Златоуста):

— Хочу отметить, что это был праздник для обеих общин, которые вместе делят молитвенное пространство под сводами нашего храма – латинской и греко-католической.

И во время Литургии Отец Епископ как раз говорил о тех давних событиях, когда как всё в наших структурах только начинало развиваться. Вспоминал греко-католических священников, редемптористов, служивших здесь в 50-е и в 90-е годы прошлого века…

Вспоминал Владыка и о самом моменте освящения храма в Новокузнецке в 2007 году, а это было уже пятнадцать лет тому назад.

Также, обращаясь ко всем присутствующим, Владыка по-отечески просил и призывал верующих, чтобы во всех нас была некая хорошая зависимость в виде настойчивого желания каждое воскресенье возвращаться сюда — в свою церковь, поддерживать её и быть «живыми камнями» нашей христианской веры.



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Отец Алексей Баранников (строитель храма в Новокузнецке, в настоящее время — настоятель прихода Святого Николая в Нижневартовске):

— На самом деле освящение этого храма состоялось 15 лет назад на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, то есть 14 октября. Однако нынешнее торжество всё-таки решили немного перенести на другую календарную дату. Это было сделано, чтобы торжественное прибытие реликвий удалось совместить одновременно с визитацией нашего Отца Епископа и с приездом регионального настоятеля иезуитов, а также многих других гостей.

На Литургии проповедовал отец Богуслав. Он размышлял над прочтенным отрывком из Евангелия от Луки. Это чтение было довольно тревожное, созвучное актуальным проблемам сегодняшнего времени. Вот цитаты некоторых фраз оттуда, с которыми Господь обращается к Своим последователям: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; всё будет разрушено. <…> Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение; ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко. Не ходите вслед их. <…> Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь». И так далее.

По мнению проповедника, в сегодняшних сходных обстоятельствах опорой нам являться может лишь Крест Христов, ибо во всех обступающих невзгодах и потрясениях он – наша единственная надежда и упование.

Вообще, хочу сказать, что я был очень рад возможности приехать на это торжество, потому что прошел почти год после моего отъезда отсюда. Когда привыкаешь к одному месту, то, к сожалению, перестаешь замечать многие вещи. А так вот приезжаешь спустя какое-то время и неожиданно отмечаешь важные, позитивные моменты, которые ранее служа в Новокузнецке не смог оценить. А прослужил я здесь, на одном месте, почти 25 лет, правда с небольшим перерывом. И я очень счастлив от такой возможности, равно как и благодарен Богу за дар строительства этого храма, за добрый повод оставить после себя такой заметный след. Мне не стыдно за него. Я бы назвал этот храм «Храмом смирения», потому что он такой «не вычурный», скоромный. Но всё-таки одновременно – достойный: и архитектурно достойный, и место в городской среде, религиозной и культурной, занял вполне достойное.



(Фотографии с места события любезно предоставлены Российской общиной иезуитов.)