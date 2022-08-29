«Мы зажигаем свечи в память об ушедших». День памяти и скорби российских немцев

Ежегодно 28 августа российские немцы вспоминают самую трагическую дату в своей истории — начало депортации немецкого народа во время Великой Отечественной войны.

В тот день в 1941 году вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья, ее территория была поделена между Саратовской и Сталинградской областями, а сами российские немцы должны были в течение 24 часов подготовиться к отъезду – их отправляли в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию.

Сегодня их потомки продолжают жить и помнить, что за каждой «ошибкой истории» стоят судьбы людей. Поэтому в минувшую субботу, 27 августа, накануне очередной годовщины выхода указа, зажжением свечей у знака «В память о самоотверженном труде российских немцев на благо России» во дворе Российско-Немецкого Дома начался цикл мероприятий, приуроченных к этой печальной дате.

В воскресенье 28 августа в Кафедральном соборе Преображения Господня отец Александр Деппершмидт отслужил поминальный молебен, после которого был организован концерт духовной музыки. А затем во дворе собора состоялось возложение цветов к памятной плите, посвященной жертвам тоталитаризма, которая находится непосредственно пред скульптурой «Рупинтоелис» («Христос удрученный»).

Позже на территории Российско-Немецкого Дома состоялся митинг: о необходимости знать и помнить свою историю говорили выступающие — заместитель директора Российско-Немецкого Дома Виктор Протоковило, представитель министерства Культуры Новосибирской области Наталья Дозорцева, руководитель Объединения русско-азербайджанской молодёжи Тофик Гусейнов и председатель Евангелистическо-лютеранской общины Мария Гениберг.

Участники митинга также возложили цветы к Памятному знаку о самоотверженном труде российских немцев.

Далее мероприятия продолжила концертная программа с участием творческих коллективов Российско-Немецкого Дома. Завершился День памяти просмотром документального фильма «Поколение запретов».

Вышедший в этот день роковой указ навсегда изменил судьбы тысяч советских людей, но, пережив потери и разлуки, они продолжают жить и любить свою Родину.



По материалам паблика «Российско-Немецкий Дом»