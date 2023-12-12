Музеи Ватикана: Рождество Христово в изобразительном искусстве (+ ФОТО)

Три субботы подряд музеи Ватикана предлагают специальную программу посещения, посвященную теме Рождества Христова в искусстве. Путешествие во времени и пространстве происходит от музея Пио-Кристиано до Сикстинской капеллы, пишет Vatican News.

Речь идёт о специальной экскурсионной программе, которую Папские коллекции второй год подряд реализуют накануне Рождества исключительно по субботам: в этом году — 9, 16 и 23 декабря. Инициатива адресована всем категориям посетителей: семьям с детьми, туристам и паломникам, людям с сенсорными, двигательными и интеллектуальными нарушениями.

Посещение доступно на итальянском или английском языке. В 2023 году будет подробно рассказано о разных способах представления рождественского вертепа на протяжении веков. Помимо раннехристианского искусства, немало места отведено шедеврам картинной галереи Ватикана. Среди них работа Бартоло ди Фреди «Поклонение пастухов» (XIV век), которая привлекает внимание своим размером и уникальностью. Визит продолжается в чудесной галерее гобеленов, где есть еще одно «Поклонение пастухов» – гобелен происходит из школы Рафаэля, он был изготовлен в Брюсселе, в мастерской фламандского художника Петера фон Алста (XVI век). Кульминацией экскурсии станет Сикстинская капелла.

«Специальные рождественские визиты начались в прошлом году и получили очень положительные отзывы. Большинство посетителей отметили, что это им очень помогло в подготовке к празднованию Рождества. Для многих детей это было первое соприкосновение с библейским описанием рождения Иисуса. Экскурсии стали настоящим делом евангелизации!», — говорит сестра Эммануэла Эдвардс, MDR, руководитель Управления просветительской деятельности Папских коллекций.