Музеи Ватикана откроются для посещений 1 февраля

Музеи Ватикана могут открыться уже 1 февраля: об этом сообщила их директор Барбара Ятта в интервью Vatican News. Решения было принято руководством Губернаторства Града Ватикан. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

По мнению Барбары Ятты, семикилометровый музейный маршрут, а также небольшое число посетителей в летние месяцы – и оно вряд ли вырастет в ближайшем будущем – не составляют проблемы для санитарной обстановки, однако дирекция предпочла согласовать собственные решения с постановлениями итальянского правительства. Последнее – от 14 января – допускает открытие музеев в стране, но только в некоторые дни и на определенных территориях. В так называемых «желтых зонах» музеи могут быть открыты по будням, однако большую часть Италии правительство намерено отнести к «оранжевой зоне» начиная с воскресенья 17 января. Новые ограничения будут действовать по меньшей мере в течение месяца.

Музеи Ватикана полностью прекратили свою работу в начале всеобщего карантина 9 марта и частично возобновили ее 1 июня. 9 ноября, когда, согласно постановлению итальянских властей, все выставки и музеи снова были вынуждены закрыться, Музеи Ватикана не принимали посетителей, но всё это время не прекращались реставрационные работы, издательская деятельность, работы мастерских, ремонт помещений. «В этот период, – отметила Барбара Ятта, – единственное, чего нам не хватает, – это самый главный аспект нашего учреждения, а именно общение с публикой».