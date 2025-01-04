Мосты надежды: новый путь для северокорейцев в Южной Корее

В Южной Корее, где политические волнения и личные трагедии пронизаны тяжкими воспоминаниями прошлого, надежда на примирение между Севером и Югом страны становится важной вехой на пути к миру, пишет русская слжба Vatican News.

В 2025 году Республика Корея празднует 80-летие независимости и разделения полуострова на два государства. Одновременно с этим начинается Юбилейный год надежды.

Сестра Эстер, монахиня из Общины служительниц Евангелия Божьего милосердия, ведёт в Сеуле миссионерскую работу, помогая северокорейской молодёжи начать новую жизнь, передаёт Информационное агентство Fides. Эти молодые люди, сбежавшие в Южную Корею в последние годы, преодолели множество трудностей и разлук. Сегодня они стараются интегрироваться в динамичную жизнь мегаполиса и найти своё место в обществе.

Сестра Эстер встречается с ними не только в рамках преподавания религии, но и через неформальное общение и совместные игры, которые помогают преодолеть замкнутость. «Для корейцев в целом и для северокорейцев в частности застенчивость является отличительной особенностью, поэтому им нужно время, чтобы раскрыться и почувствовать себя непринуждённо среди других» — делится она.

Путь в Южную Корею для многих северокорейцев был долгим и опасным. Сбежавшие в раннем возрасте, часто с матерями, они преодолевали нелегальный маршрут через Китай и Юго-Восточную Азию, прежде чем обрели статус беженцев и осели в Южной Корее.

Адаптация в новой стране была непростой. Молодёжь адаптировалась к особенностям южнокорейского языка и изучала принципы социальной и экономической организации общества. Этот опыт помог многим не только понять свою роль в новой жизни, но и открыть для себя путь веры, вступив в контакт с Католической Церковью. Монахини оказывают поддержку тем, кто решает стать католиками, помогая им интегрироваться и найти работу.

Важной частью трудов сестры Эстер является помощь в эмоциональной реабилитации. «Я хочу помочь им раскрыть свои таланты и возможности, научить не застревать в прошлом, а двигаться вперед с надеждой на будущее», — говорит она.

Сестра Эстер верит, что через исцеление и принятие себя можно построить мосты для примирения и мира на Корейском полуострове. Несмотря на многолетние разделение, корейский народ продолжает хранить в своих сердцах надежду на воссоединение.

Призывы к молитве о мире и взаимная поддержка становятся важными шагами на пути к примирению двух корейских народов.