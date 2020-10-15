Москва признает право Турции определять статус собора Святой Софии

Россия уважает право Турции самостоятельно решать, как использовать здание Айя-Софии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы признаем право Турции и властей Стамбула определять конкретные параметры использования этого объекта, но, безусловно, с учетом его статуса как объекта всемирного культурного наследия, который был присвоен по линии ЮНЕСКО», — сказал Лавров в среду в интервью российским радиостанциям.

Он отметил, что в рамках ЮНЕСКО эта дискуссия еще не завершена, однако турецкие власти заверили мировое сообщество в том, что все, что связано с православной культурой, сохранит открытость для доступа посетителей, туристов, паломников.

«Посмотрим, как это будет на практике реализовано, потому что пока технически соответствующие меры еще не завершены», — сказал Лавров.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о придании музею Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО



Источник: Интерфакс