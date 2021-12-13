Московские католики оценили возможный визит Папы Франциска в Россию

Встреча с Папой Франциском была бы очень полезна для россиян, заявил в интервью РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Ранее Папа Франциск заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым) вопрос о своей встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Митрополит Иларион в комментарии на сайте ОВЦС заявил, что его переговоры с Папой намечены на конец декабря.

«Помимо того, что Папа — глава всех католиков, он, несомненно, один из духовных лидеров человечества, человек преданный миру и братским отношениям между людьми. Уверен, что встреча с ним была бы для россиян очень полезной. Ну а для католической общины это, само собой, было бы огромным счастьем», — сказал отец Кирилл Горбунов.

Несмотря на то, что визит Папы в Россию все еще кажется маловероятным, российские католики надеются, что рано или поздно он состоится, добавил он.

«Прежде всего не ради местной католической общины, а ради примирения и согласия между Церквами и народами. Опыт прошлого показывает, что визиты Папы в разные страны — даже те, где католики являются меньшинством, — оказываются, иногда вопреки ожиданиям, очень позитивным событием», — заключил он.